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На Львовщине, Волыни и Донбассе протестуют шахтеры: не платят зарплату

Среда, 9 декабря 2020, 11:39
На Львовщине, Волыни и Донбассе протестуют шахтеры: не платят зарплату
Фото с Facebook Волынца

В нескольких регионах Украины горняки ряда шахт объявили забастовки с требованием выплатить им зарплату и погасить долги.

Источник: председатель независимого профсоюза горняков Михаил Волынец в Facebook, ZAXID.NET со ссылкой на председателя профсоюза шахты "Лесная" Мирославу Кафтан

Детали: По словам Кафтан, 75 горняков шахты "Лесная" ГП "Львовуголь" объявили подземную забастовку с требованием выплатить им зарплаты и погасить долги за сентябрь-октябрь.

Шахтеры спустились под землю около 20:00 8 декабря они находятся в камере ожидания в околоствольном дворе.

Сама Кафтан 9 декабря находится на встрече во Львовской облгосадминистрации, а о результатах переговоров пообещала рассказать позже.

По словам Волынца, в г. Нововолынске горняки 2 смены шахты "Бужанская" с 8 декабря остаются под землей. Он добавил, что 9 декабря на шахте работает следственная группа полиции.

Кроме того, горняки шахты "№ 9 Нововолынская" отказались спускаться в шахту, а вместо этого пошли в администрацию объединения ГП "Волыньуголь".

В Донецкой области с прошлой недели протестуют горняки шахты "Украина" (ГП "Селидовуголь").

На шахте "Капитальная" в г. Мирноград шахтеры окончательно прекратили все работы. 9 декабря они перекрывают дорогу в центральной части города, в районе здания городского совета.

В Киеве горняки ГП "Восточный горно-обогатительный комбинат" протестуют под зданием Кабмина. Они требуют погасить 143 млн. грн. задолженности по заработной плате и возобновить полноценную работу предприятия.

Украинская правда
Темы: шахтызарплатыВолынская областьЛьвовщинаДонецкая область
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