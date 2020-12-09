Четверо мужчин похитили юриста в Киеве

Столичные правоохранители задержали 4 человек по подозрению в похищении человека с целью уплаты несуществующего долга.

Источник: Национальная полиция в Facebook

Дословно: "Причиной похищения стало вымогательство несуществующего долга – 800 000 долларов. Четырех фигурантов, двое из которых иностранцы, задержали. Устанавливаются другие участники преступной группы".

Детали: О неизвестных, которые 8 декабря на улице Княжий Затон в Дарницком районе столицы силой затолкали мужчину в машину и поехали в неизвестном направлении, сообщил свидетель.

На место события выехала следственно-оперативная группа. Для розыска автомобиля, указанного очевидцем, в столице ввели специальный оперативный план.

Вскоре разыскиваемую иномарку обнаружили в Днепровском районе на улице Сивашской. В салоне машины было три человека, еще двое – неподалеку. Среди них находился и похищенный мужчина.

Четырех злоумышленников задержали.

Отмечается, что пострадавший работает в юридической компании, которая предоставляла юридическую поддержку руководителю известной строительной фирмы.

Злоумышленники под предлогом встречи выманили мужчину на встречу в условленное место. Когда он прибыл на собственном авто, то его силой затолкали в его же машину и скрылись.

По дороге похитители требовали у него возврата несуществующего долга и заставили написать расписку в пользу руководителя строительной фирмы на 800 000 долларов.

У юриста отобрали два мобильных телефона, деньги и техпаспорт на автомобиль.

По этим фактам открыли производства по четырем статьям УК: разбой (ст. 187), вымогательство (ст. 189), незаконное лишение свободы или похищение человека (ст. 146) и незаконное завладение транспортным средством (ст. 289).

Полиция проводит следственные действия и устанавливает других участников преступной группы.