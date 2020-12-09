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Эрдоган говорит, что санкции ЕС против Турции не окажут большого влияния

Среда, 9 декабря 2020, 12:29
Эрдоган говорит, что санкции ЕС против Турции не окажут большого влияния
Фото с Twitter ЕП

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в среду, что любые санкции, введенные Евросоюзом в отношении Турции, не будут иметь большого влияния.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Накануне саммита ЕС в четверг Эрдоган заявил на пресс-конференции в Анкаре, что "честные лидеры" внутри Евросоюза выступают против санкций в отношении Турции и что Анкара будет продолжать защищать свои права в Восточном Средиземноморье.

Президент Турции добавил, что ЕС никогда не действовал честно и не выполнял своих обещаний.

На прошлой неделе сообщалось, что Евросоюз готов рассмотреть санкции против Анкары из-за ее агрессивных заявлений и "односторонних шагов", решение может быть принято на саммите лидеров ЕС 10 декабря.

Напомним, лидеры ЕС договорились в начале октября, что они примут "соответствующие" меры против Турции на своей декабрьской встрече, если Анкара не "прекратит незаконную деятельность в отношении Греции и Кипра", в частности – разведку газа в водах, которые и Греция, и Турция считают своими.

С тех пор напряженность снизилась – из-за продолжения работы турецких судов в спорных водах, оскорблений президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в адрес своего французского коллеги Эммануэля Макрона на фоне попыток Франции противодействовать террористическим угрозам со стороны радикальных исламистов, скандального визита Эрдогана в Северный Кипр, а также роли Турции в конфликте в Карабахе.

В конце ноября Европарламент принял резолюцию, в которой призывает ввести жесткие санкции против Анкары.

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Темы: ТурцияЕСсанкции
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