Растрата в банке Жеваго: арестованное имущество передали в АРМА
Офис генпрокурора передал в управление Агентства по розыску и менеджменту активов арестованное имущество в производстве по растрате средств АО Банк "Финансы и Кредит" на сумму более 2,5 млрд. грн.
Источник: ОГП
Дословно: "Среди переданных активов оздоровительные комплексы, гостиницы, жилые и коммерческие помещения, расположенные в центральных частях Киева, Харькова, Полтавы и Кривого Рога общей площадью более 22 тыс кв.
В случае принятия судебного решения о конфискации, активы и накопленные с соответствующей суммы проценты будут перечислены в государственный бюджет. Указанные активы принадлежат конечному бенефициарному собственнику банка".
Детали: Сообщается, что речь идет о корпоративных правах, деньгиах и 26 объектах недвижимости. Все это передали в АРМА на основании постановления Печерского районного суда Киева.
Следствие установило, что оффшорная компания, связанная с конечным бенефициарным владельцем банка, в период 2007-2014 годов открыла кредитные линии в иностранных банках.
Впоследствии между украинским банком и иностранными банками заключили договора залога на сумму более 113 млн долларов.
Этими договорами украинский банк поручался за оффшорную компанию собственными средствами, размещенными на корреспондентских счетах в иностранных банках-кредиторах.
В 2015 году из-за невыполнения обязательств оффшорной компанией по кредитным договорам иностранные банки взыскали со счетов украинского банка около 113 млн. долларов, что в то время эквивалентно 2,5 млрд грн. Это повлияло на ликвидность банка и привело к процедуре ликвидации финучреждения.
В рамках уголовного производства сообщили о подозрении 8 лицам: конечному бенефициарному собственнику, председателю правления банка и руководству финучреждения.
Сейчас идет процесс по выявлению и передаче в АРМА активов лиц, причастных к уголовному преступлению.
Предыстория:
- Бенефициаром банка "Финансы и Кредит" является Константин Жеваго. Он был депутатом Верховной Рады 3-8 созывов, в частности от "Блока Юлии Тимошенко" (в 5-6 созывах) и как самовыдвиженец. В 2019 году баллотировался в парламент в Горишних Плавнях (150-й округ), но проиграл "слуге народа" Алексею Мовчану.
- Жеваго подозревают в причастности к схеме по растрате и легализации 2,5 миллиарда гривен банка "Финансы и Кредит".
- 27 сентября 2019 года Госбюро расследований заочно вручило подозрение Жеваго, так как он не пришел на допрос.
- 9 октября 2019 года директор Государственного бюро расследований Роман Труба на брифинге в Киеве сообщил, что бывшего народного депутата Константина Жеваго объявили в розыск по Украине и планируют объявить в международный розыск по производству, которое расследует ГБР.