Растрата в банке Жеваго: арестованное имущество передали в АРМА

Офис генпрокурора передал в управление Агентства по розыску и менеджменту активов арестованное имущество в производстве по растрате средств АО Банк "Финансы и Кредит" на сумму более 2,5 млрд. грн.

Источник: ОГП

Дословно: "Среди переданных активов оздоровительные комплексы, гостиницы, жилые и коммерческие помещения, расположенные в центральных частях Киева, Харькова, Полтавы и Кривого Рога общей площадью более 22 тыс кв.

В случае принятия судебного решения о конфискации, активы и накопленные с соответствующей суммы проценты будут перечислены в государственный бюджет. Указанные активы принадлежат конечному бенефициарному собственнику банка".

Детали: Сообщается, что речь идет о корпоративных правах, деньгиах и 26 объектах недвижимости. Все это передали в АРМА на основании постановления Печерского районного суда Киева.

Следствие установило, что оффшорная компания, связанная с конечным бенефициарным владельцем банка, в период 2007-2014 годов открыла кредитные линии в иностранных банках.

Впоследствии между украинским банком и иностранными банками заключили договора залога на сумму более 113 млн долларов.

Этими договорами украинский банк поручался за оффшорную компанию собственными средствами, размещенными на корреспондентских счетах в иностранных банках-кредиторах.

В 2015 году из-за невыполнения обязательств оффшорной компанией по кредитным договорам иностранные банки взыскали со счетов украинского банка около 113 млн. долларов, что в то время эквивалентно 2,5 млрд грн. Это повлияло на ликвидность банка и привело к процедуре ликвидации финучреждения.

В рамках уголовного производства сообщили о подозрении 8 лицам: конечному бенефициарному собственнику, председателю правления банка и руководству финучреждения.

Сейчас идет процесс по выявлению и передаче в АРМА активов лиц, причастных к уголовному преступлению.

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