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Украину накроет ветреная погода

Среда, 9 декабря 2020, 13:25
Украину накроет ветреная погода

В ближайшие сутки в Украину с западной Европы начнет перемещаться более теплая и влажная воздушная масса, почти по всей стране ожидается ветреная погода, а на Правобережье – с осадками и гололедом.

Источник: "Интерфакс-Украина", Укргидрометцентр

Детали: По прогнозам синоптиков, в ночь на четверг в западных и Одесской областях, днем на Правобережье ожидают мокрый снег и дождь, гололед, на дорогах гололедица. На остальной территории без осадков.

Ветер юго-восточный, 7-12 м/с, ночью на западе и юге страны, днем в большинстве областей порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 2-7° мороза, на востоке и северо-востоке до 11° мороза, днем около 0°; в западной и южной частях ночью от 2° тепла до 4° мороза, днем 0-6° тепла, на юге Одесской области и в Крыму 7-12°.

 

В Киеве в ночь на четверг без осадков; днем мокрый снег и дождь, гололед, на дорогах гололедица, порывы юго-восточного ветра 15-18 м/с. Температура ночью 4-6° мороза, днем около 0°.

В ночь на пятницу в западных, большинстве северных и центральных областей дождь и мокрый снег, местами гололед, днем в юго-западной части дождь, на остальной территории без осадков.

В северных и центральных областях на дорогах местами гололедица.

Ветер юго-восточный, восточный, 7-12 м/с, в Украине, кроме крайнего запада, порывы 15-20 м/с.

 

Температура ночью от 2° тепла до 3° мороза, в восточных, Сумской, Полтавской, Днепропетровской и Запорожской областях 4-9° мороза; днем около 0°, в западных и южных областях 1-6° тепла, на юге Одесской области 7-12°.

В Киеве в ночь на пятницу мокрый снег и дождь, гололед, днем без осадков. На дорогах гололедица. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с, порывы 15-18 м/с. Температура ночью и днем около 0°.

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Темы: Украинапогода
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