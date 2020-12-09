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В Украину вернулись двое граждан, которых 3 года удерживали в Ираке

Среда, 9 декабря 2020, 15:14

Украинцы Евгений Фоменков и Александр Санпитер, которых захватили и удерживали на территории Ирака с июля 2017 года, вернулись домой.

Источник: Офис президента

Прямая речь президента Владимира Зеленского: "Поприветствую Александра и Евгения дома. Приветствую их семьи – наконец они смогут встретить Рождество вместе. Хочу, чтобы каждый украинец знал: мы помним обо всех, кто незаконно удерживается в других странах. И мы делаем все возможное, чтобы они скорее вернулись на родину".

Детали: Сообщается, что процесс освобождения украинцев координировал лично Зеленский.

Он заверил, что Украина будет бороться за каждого своего гражданина, за каждого человека, попавшего в беду.

Украинская правда
Темы: ЗеленскийУкраинаИрак


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