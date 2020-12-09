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В Швейцарии избрали президента на 2021 год

Среда, 9 декабря 2020, 14:51

Президентом Швейцарии на следующий год выбрали консерватора Ги Пармелена.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на издание 24heures.

Ги Пармелен заменит Симонетту Соммаругу 1 января на посту президента Швейцарии. Он является членом Федерального совета с 2016 года.

Пармелен был избран 188 голосами из 202 действительных бюллетеней. Это на два голоса больше, чем было у Соммаруги на ее выборах в прошлом году.

Президента Швейцарии выбирают по принципу "первый среди равных" среди членов правительства. Каждый министр становится президентом не реже одного раза в семь лет на один год.

Президент Швейцарии не является главой государства, поскольку функции главы государства выполняют коллективно все члены Федерального совета.

Однако президентский голос является решающим при обсуждении вопросов на уровне правительства.

Напомним, президент Швейцарии Симонетта Соммаруга в июле посетила Украину и прибыла на Донбасс с президентом Владимиром Зеленским, где передала 17 грузовиков с гуманитарной помощью от Швейцарии для очистки питьевой воды.

Темы: Швейцарияпрезидент
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