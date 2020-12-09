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Семейная пара организовала секс-бизнес в арендованных квартирах Киева

Среда, 9 декабря 2020, 18:13

Столичные правоохранители разоблачили супругов сутенеров, которые организовали незаконный бизнес предоставления сексуальных услуг.

Источник: Киевская городская прокуратура

Детали: Услуги сексуального характера оказывали в арендованных квартирах в Дарницком районе.

Организаторами незаконного бизнеса оказалась супружеская пара, которая привлекла к своей преступной деятельности еще двух человек в качестве администраторов, которые отвечали на телефонные звонки клиентов и занимались организационной работой.

Лиц для занятия проституцией привлекали через рекламные объявления в интернете. Они обязывались перечислять организаторам часть полученных средств.

Стоимость сексуальных услуг составляла от 1600 до 2500 гривен в час.

Сейчас 4 участникам группы сообщено о подозрении в сутенерстве.

 

Также в ходе проведения обысков, у одного из администраторов изъяли 56 свертков с веществом, похожим на амфетамин. Они направлены для проведения экспертизы, по результатам которой будет решен вопрос дополнительной квалификации.

Украинская правда
Темы: Киевпрокуратура


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