Семейная пара организовала секс-бизнес в арендованных квартирах Киева
Столичные правоохранители разоблачили супругов сутенеров, которые организовали незаконный бизнес предоставления сексуальных услуг.
Источник: Киевская городская прокуратура
Детали: Услуги сексуального характера оказывали в арендованных квартирах в Дарницком районе.
Организаторами незаконного бизнеса оказалась супружеская пара, которая привлекла к своей преступной деятельности еще двух человек в качестве администраторов, которые отвечали на телефонные звонки клиентов и занимались организационной работой.
Лиц для занятия проституцией привлекали через рекламные объявления в интернете. Они обязывались перечислять организаторам часть полученных средств.
Стоимость сексуальных услуг составляла от 1600 до 2500 гривен в час.
Сейчас 4 участникам группы сообщено о подозрении в сутенерстве.
Также в ходе проведения обысков, у одного из администраторов изъяли 56 свертков с веществом, похожим на амфетамин. Они направлены для проведения экспертизы, по результатам которой будет решен вопрос дополнительной квалификации.