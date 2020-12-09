Эстония из-за эпидемии закрывает школы и университеты

Эстония со следующей недели закрывает школы и другие учебные заведения и приостанавливает деятельность центров досуга из-за ситуации с коронавирусом.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает ERR.

По рекомендациям научного совета и Департамента здравоохранения, правительство решило с 14 декабря до 4 января закрыть школы, профтехучилища и университеты. В этот период обучение может происходить только дистанционно.

Продолжить обучение "офлайн" могут только дети с особыми образовательными потребностями. Также при условии соблюдения мер безопасности разрешается проводить персональные консультации, олимпиады, практику и экзамены.

Детсады, в то же время, не закрывают.

Кроме того, приостанавливают деятельность центров досуга, любительских коллективов и занятия спортом как для детей, так и взрослых - кроме индивидуальных занятий спортом на свежем воздухе. Ограничения по тренировокам не будут распространяться только на профессиональных спортсменов.

Если после этого ситуация с эпидемией не улучшится, ограничения продолжат и после 4 января.

За последние сутки в Эстонии зарегистрировали 547 новых заражений коронавирусом. Это один из самых высоких показателей за все время эпидемии. Больше больных было только в прошлую субботу, 5 декабря - 561 случай.