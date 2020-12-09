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Зеленский поручил правительству готовиться к 35 годовщине Чернобыльской катастрофы

Среда, 9 декабря 2020, 20:52
Зеленский поручил правительству готовиться к 35 годовщине Чернобыльской катастрофы

Президент Владимир Зеленский подписал указ "О неотложных мерах по обеспечению экологической безопасности и подготовке мероприятий к 35-й годовщине Чернобыльской катастрофы".

Источник: пресс-служба президента

Дословно: "Кабинету министров принять безотлагательные меры по улучшению противопожарного и санитарного состояния лесов на территории зоны отчуждения и зоны безусловного (обязательного) отселения, в частности на лесных территориях Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника.

Кроме того, правительство должно проанализировать и актуализировать законодательство по преодолению последствий Чернобыльской катастрофы и по социальной защите пострадавших граждан, а также обеспечить контроль за эффективным использованием бюджетных средств, предусмотренных на соответствующие цели".

Детали: Кабмин должен утвердить план мероприятий на годовщину катастрофы.

Он должен предусматривать проведение 26 апреля 2021 в Киеве и Киевской области мероприятий по случаю годовщины катастрофы; проведение в учебных заведениях и учреждениях культуры информационных, просветительских, культурных и других мероприятий, а также широкое освещение таких мероприятий.

Также планируется провести в Украине тематическую международную конференцию.

Справка: Чернобыльская катастрофа - техногенная экологически гуманитарная катастрофа, вызванная двумя тепловыми взрывами и последующим разрушением четвертого энергоблока Чернобыльской атомной электростанции, расположенной на территории Украины, в ночь на 26 апреля 1986 года.

Украинская правда

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Темы: ЗеленскийЧернобыльКабинет министровуказы
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