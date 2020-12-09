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Хакеры атаковали Европейское агентство, проверяющее вакцины от COVID-19

Среда, 9 декабря 2020, 22:53

Европейское агентство по лекарственным средствам, которое, в том числе занимается сертификацией вакцин от коронавируса, стало объектом кибератаки.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в сообщении агентства.

"Европейское агентство по лекарственным средствам стало объектом кибератаки. Агентство быстро начало полное расследование в тесном сотрудничестве с правоохранительными органами и другими соответствующими структурами", - говорится в сообщении.

В агентстве не предоставляют дополнительные подробности, пока идет расследование.

"Дополнительная информация будет предоставлена ​​в положенное время", - отметили в агентстве.

Стоит отметить, что в агентстве пока продолжается проверка нескольких вакцин против коронавируса.

Только после одобрения агентством препараты могут применяться на рынке стран Евросоюза.

Агентство планирует созвать совещание до 29 декабря, чтобы решить, достаточно ли данных о безопасности и эффективности вакцины производителей Pfizer и BioNTech для ее утверждения.



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