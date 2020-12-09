Мужчина с ножами напал на полицейских во Франции, трое раненых
Во французской коммуне Боллен мужчина, вооруженный двумя ножами, напал на полицейских – они все получили ранение.
Источник: BFM TV
Детали: Издание сообщает, что при нападении он кричал "Аллах Акбар".
Известно, что полицейские прибыли на место происшествия после сообщения о вооруженном двумя ножами мужчине.
Увидев наряд, злоумышленник напал на правоохранителей, пробив лезвием бронежилет одного из них в районе живота и ранив двух других в ногу и руку.
Издание отмечает, что травмы у правоохранителей легкие.
Напомним: 17 октября вооруженный ножом 18-летний мужчина напал на учителя парижского колледжа Конфлан-Сент-Онорин и отрезал ему голову. Полиция застрелила нападавшего.
По данным французских СМИ, учитель несколько дней получал угрозы после того, как показал на занятии карикатуры на пророка Мухаммеда.