Мужчина с ножами напал на полицейских во Франции, трое раненых

Во французской коммуне Боллен мужчина, вооруженный двумя ножами, напал на полицейских – они все получили ранение.

Источник: BFM TV

Детали: Издание сообщает, что при нападении он кричал "Аллах Акбар".

Известно, что полицейские прибыли на место происшествия после сообщения о вооруженном двумя ножами мужчине.

Увидев наряд, злоумышленник напал на правоохранителей, пробив лезвием бронежилет одного из них в районе живота и ранив двух других в ногу и руку.

Издание отмечает, что травмы у правоохранителей легкие.

Напомним: 17 октября вооруженный ножом 18-летний мужчина напал на учителя парижского колледжа Конфлан-Сент-Онорин и отрезал ему голову. Полиция застрелила нападавшего.

По данным французских СМИ, учитель несколько дней получал угрозы после того, как показал на занятии карикатуры на пророка Мухаммеда.