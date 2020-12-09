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Мужчина с ножами напал на полицейских во Франции, трое раненых

Среда, 9 декабря 2020, 22:14
Мужчина с ножами напал на полицейских во Франции, трое раненых
фото: L'important

Во французской коммуне Боллен мужчина, вооруженный двумя ножами, напал на полицейских – они все получили ранение.

Источник: BFM TV

Детали: Издание сообщает, что при нападении он кричал "Аллах Акбар".

Известно, что полицейские прибыли на место происшествия после сообщения о вооруженном двумя ножами мужчине.

Увидев наряд, злоумышленник напал на правоохранителей, пробив лезвием бронежилет одного из них в районе живота и ранив двух других в ногу и руку.

Издание отмечает, что травмы у правоохранителей легкие.

Напомним: 17 октября вооруженный ножом 18-летний мужчина напал на учителя парижского колледжа Конфлан-Сент-Онорин и отрезал ему голову. Полиция застрелила нападавшего.

По данным французских СМИ, учитель несколько дней получал угрозы после того, как показал на занятии карикатуры на пророка Мухаммеда.

Темы: Франциянападениерелигияполиция
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