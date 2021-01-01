Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Бойцы Объединенных сил поздравили украинский с Новым годом

Пятница, 1 января 2021, 01:31

Накануне Нового года бойцы Объединенных сил поздравили украинцев с 2021 годом.

Источник: сообщение штаба ООС

Детали: Военные желали здоровья, исполнения всех желаний, завершение пандемии коронавируса и свободы для Украины.

С обращением также выступил и и.о. командующего ОС Виктор Ганущак.

"В 2020 году наши Вооруженные силы ежедневно демонстрировали закалку, профессионализм и отвагу, защищая Украину от захватчиков. Хочу искренне поблагодарить каждого, кому приходится встречать новогодние праздники с оружием в руках, охраняя независимость, территориальную целостность и спокойствие украинский. Именно благодаря вам каждая украинская семья сегодня имеет возможность праздновать на мирной земле", – сказал он.

Украинская правда
Темы: ООСОбъединенные силы на Донбассе


powered by lun.ua
Главное сегодня

ВидеоНовогоднее поздравление: Зеленский рассказал детям о кредитах и ​​дорогах

Суд арестовал Микитася

У Венедиктовой ответили на критику НАБУ касательно министра времен Януковича

Зеленский о сложности получения СOVID-вакцины: Все государства жестко борются за себя

Шабунин сообщил о еще одной подброшенной взывчатке

OCCRP назвал преступника года. Коломойский вышел в финал

Все новости...
ООС
31 декабря на Донбассе на обошлось без обстрелов
На востоке Украины формирования России осуществили 5 обстрелов
29 декабря в зоне ООС умер 22-летний боец ​​из Винницы
Последние новости
01:31
ВидеоБойцы Объединенных сил поздравили украинский с Новым годом
00:39
ВидеоДва телеканала второй год подряд показали поздравление Порошенко вместо Зеленского
00:02
ВидеоПрезидент на русском обратился украинцам в ​​Крыму и ОРДЛО: переведите часы назад
23:58
ВидеоНовогоднее поздравление: Зеленский рассказал детям о кредитах и ​​дорогах
23:32
ВОЗ одобрила первую вакцину от COVID-19
23:01
"Желаем снега, как в Антарктиде": украинские полярники поздравляют с Новым годом
22:22
Суд арестовал Микитася
22:21
фотоУкраинская армия взяла на вооружение две новые винтовки
21:32
Мутировавший в Британии коронавирус обнаружили в Китае
20:55
В новогоднюю ночь на Шулявском мосту возобновят работу фонарей, упавших ранее на машины
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!