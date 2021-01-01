Бойцы Объединенных сил поздравили украинский с Новым годом

Накануне Нового года бойцы Объединенных сил поздравили украинцев с 2021 годом.

Источник: сообщение штаба ООС

Детали: Военные желали здоровья, исполнения всех желаний, завершение пандемии коронавируса и свободы для Украины.

С обращением также выступил и и.о. командующего ОС Виктор Ганущак.

"В 2020 году наши Вооруженные силы ежедневно демонстрировали закалку, профессионализм и отвагу, защищая Украину от захватчиков. Хочу искренне поблагодарить каждого, кому приходится встречать новогодние праздники с оружием в руках, охраняя независимость, территориальную целостность и спокойствие украинский. Именно благодаря вам каждая украинская семья сегодня имеет возможность праздновать на мирной земле", – сказал он.

