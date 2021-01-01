В конце 2020-го мир обновил рекорд заболеваемости COVID-19
За минувшие сутки в мире зафиксировали рекордные 736 тысяч случаев заболевания коронавирусом.
Источник: данные сайта Worldometers
Детали: Около 30% новых случаев зарегистрировали в США – 228 тысяч.
В Великобритании и Бразилии обнаружили около 56 тысяч больных. Более 23 тысяч заражений в сутки подтвердили в Германии и Италии.
За это время от осложнений коронавируса умерли 13 411 человек. Досадное первенство по количеству жертв за сутки держат США, Мексика, Бразилия и Великобритания.
Украина по количеству выявленных случаев коронавируса по состоянию на 31 декабря заняла 17 позицию среди других государств мира, по количеству смертей – 14 место.
Сейчас в мире лечатся от коронавируса 22,6 млн человек, выздоровели – 59,3 млн больных, умерло – 1 миллион 825 тысяч человек.
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История коронавируса в Украине: как пришел и распространился по стране
Напомним:
- За сутки 30 декабря в Украине диагноз COVID-19 подтвердили 9 699 людям, выздоровели 11 803 человека, однако 2 704 больных попали в больницы, а 209 пациентов умерли.