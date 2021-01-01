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Канада будет требовать у путешественников результат теста на COVID

Пятница, 1 января 2021, 05:31
Канада будет требовать у путешественников результат теста на COVID

В ближайшее время Канала планирует ввести необходимость предоставления отрицательного результата теста на коронавирус для всех, кто приезжает в страну. 

Источник: пресс-конференция министра межправительственных отношений Канады Доминика Леблана, цитирует "Укринформ"

Детали: По словам члена правительства, ПЦР-тест должен быть сделан за три дня до прибытия в Канаду. Ожидается, что новые правила начнут действовать в течение этой недели.

Однако новое ограничение не будет заменять обязательный двухнедельный карантин для всех, кто приезжает в Канаду.

"Федеральный или любой другой правительство в Канаде не могут помешать канадцам путешествовать, но мы призываем воздержаться от всех неважных путешествий. Если вы все же вынуждены путешествовать, помните, что после возвращения в Канаду должны следовать указаниям и находиться в карантине 14 дней. Это не только правильный поступок, но и требование закона, за несоблюдение которой могут быть серьезные последствия ", – добавил министр общественной безопасности Канады Билл Блэр.

Напомним:

Темы: Канадакоронавирус
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