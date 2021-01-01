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Главные новости четверга и ночи: поздравление Зеленского, арест Микитася

Пятница, 1 января 2021, 08:00

Зеленский в новогоднем приветствии говорил с детьми, Микитася отправили под арест – новости, которые были актуальны 31 декабря.

О поздравлении

Президент Владимир Зеленский в новогоднем обращении рассказал детям о борьбе с коронавирусом, кредитах для бизнеса, строительстве дорог и мостов, возвращении украинцев домой и ситуацию на Донбассе. Пожелания для граждан прозвучали как от главы государства, так и от детей. 

Особое внимание президент уделил украинцам, проживающим на временно оккупированной территории Крыма и ОРДЛО. К ним он обратился на русском и призвал перевести часы назад, чтобы быть вместе со всей Украиной.

Об аресте Микитася

Шевченковский районный суд избрал меру пресечения подозреваемому в заказном похищении человека застройщику Максиму Микитасю.

Суд избрал для Микитася содержание под стражей без определения размера залога до 27 февраля. 

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О других важных новостях 

"5 канал" и "Прямой" второй год подряд ставят в эфир новогоднее поздравление президента Владимира Зеленского до или после приветствия его предшественника Петра Порошенко. Таким образом, обращение пятого президента завершается в 00:00.

Офис генерального прокурора назвал ложью заявления НАБУ о том, что Офис якобы защищает экс-министра экологии и природных ресурсов Николая Злочевского в деле об огромной взятке руководству САП.

Председатель правления и соучредитель "Центра противодействия коррупции" Виталий Шабунин говорит, что взрывное устройство подложили не только его матери, но и родителям жены.

Взрывное устройство, подложенное родителям жены антикоррупционера Виталия Шабунина, представляет собой скрепленные скотчем корпуса гранат Ф-1 без запалов.

За сутки 30 декабря в Украине диагноз COVID-19 подтвердили 9 699 людям, выздоровели 11 803 человека, однако 2 704 больных попали в больницы, а 209 пациентов умерли.

Прокуроры США выдвинули новые обвинения против экс-акционеров ПриватБанка Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова за незаконное присвоение ими средств банка для покупки недвижимости в штате Огайо.

Министерство юстиции США направило иск в Окружной суд Южной Флориды с требованием конфискации здания украинского олигарха Игоря Коломойского.

Президент Владимир Зеленский заявил, что получить вакцину от коронавируса непросто, так как все страны борются исключительно за свой интерес, и в глобальной очереди за вакцинами первыми стоят самые богатые из них.

Украинская правда


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