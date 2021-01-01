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Новый председатель Совета ЕС объявил о созыве саммита Восточного партнерства

Пятница, 1 января 2021, 11:23
Новый председатель Совета ЕС объявил о созыве саммита Восточного партнерства

Португалия, которая становится государством-председателем Совета ЕС, заявила о намерении провести саммит "Восточного партнерства" в Брюсселе уже в феврале.

Об этом говорится в программе председательства, что есть в распоряжении "Европейской правды".

Председательство в Евросоюзе меняется согласно ротационному принципу. Португалия получила этот статус в полночь 1 января и будет возглавлять Совет ЕС до конца июня. Несмотря на то, что председательство имеет весьма ограниченные полномочия в вопросах, касающихся внешней политики, Португалия определила несколько направлений, на которые она направит свою активность.

"Председательство будет активно работать над организацией саммита ЕС-Восточное партнерство, провести который планируется в феврале в Брюсселе. Что касается Украины, мы будем поддерживать усилия Высокого представителя (Жозепа Борреля -ЕП) по продвижению всеобъемлющего политического решения (конфликта)", - говорится в документе.

Стоит заметить, что в официальных документах ЕС до сих пор не говорилось о намерениях провести саммит Восточного партнерства (ВП) в феврале 2021 года. Прошлым летом, во время видеоконференции лидеров ВП, они договаривались о физической встрече в марте 2021 года. Сохранились ли планы о персональной встрече, документ не уточняет.

В саммитах ВП – формата, определяет сотрудничество ЕС с Украиной, Молдовой, Грузией, Белоруссией, Арменией и Азербайджаном – Украина участвует на уровне президента.

Ранее сообщалось, что Беларусь снижает уровень участия в Восточном партнерстве.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Восточное партнерствоЕСУкраина
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