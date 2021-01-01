В Норвегии до сих пор ищут 10 человек, пропавших после масштабного оползня

В Норвегии вторые сутки продолжаются поиски 10 человек, пропавших без вести после масштабного оползня в городке Аск, что в 25 км от Осло.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на телерадиокомпанию NRK.

Поиски людей продолжаются с ночи среды, 30 декабря. В настоящее время спасатели уже зашли в "красную зону" обвала - до сих пор это считалось слишком опасным. Накануне, 31 декабря, там работали только служебные собаки, обученные находить людей под завалами. Норвежским спасателям помогают коллеги из Швеции.

Длина зоны оползня составляет 700 метров, он серьезно повредил по меньшей мере 14 жилых домов, одно- и многоквартирных.

"Мы исследуем оползень в нижней части, работаем со спасательными командами USAR и полицейскими собаками", - рассказал координатор операции на последнем брифинге для прессы около 12:00 по местному времени.

Хотя с момента трагедии прошло уже два дня, спасатели пока не теряют надежды найти под завалами еще 10 человек, чьи дома поглотил обвал.

Накануне, в четверг, откопали живой и невредимой одну из собак.

Из опасной зоны в ночь 30 декабря эвакуировали более 1000 жителей. 31 декабря эвакуировали жителей еще 14 домов - всего 46 человек, так как в почве заметили подозрительные трещины, которые могут указывать на будущий оползень.