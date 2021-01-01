В Славском остановился подъемник с 74 людьми

В Славском Львовской области остановился кресельный подъемник, спасатели сняли туристов.

Источник: ГСЧС

Дословно: "1 января в 13:35 в ГСЧС поступила информация, что в с. Славское Сколевского района, в результате выхода из строя трансформаторной подстанции, произошла остановка кресельного подъемника (канатная дорога). Работниками объекта принимаются меры по подключению электрогенератора".

Детали: Всего на подъемнике находилось 74 человека, в том числе 13 детей и 3 беременных женщины.

По состоянию на 16:05 их всех сняли с подъемника, работы завершены.

фото ГСЧС

Температура воздуха в Славском 1 градус тепла.