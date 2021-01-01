Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Славском остановился подъемник с 74 людьми

Пятница, 1 января 2021, 15:14
В Славском остановился подъемник с 74 людьми
фото ГСЧС

В Славском Львовской области остановился кресельный подъемник, спасатели сняли туристов.

Источник: ГСЧС

Дословно: "1 января в 13:35 в ГСЧС поступила информация, что в с. Славское Сколевского района, в результате выхода из строя трансформаторной подстанции, произошла остановка кресельного подъемника (канатная дорога). Работниками объекта принимаются меры по подключению электрогенератора".

Детали: Всего на подъемнике находилось 74 человека, в том числе 13 детей и 3 беременных женщины.

По состоянию на 16:05 их всех сняли с подъемника, работы завершены.

 
фото ГСЧС

Температура воздуха в Славском 1 градус тепла.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: ЛьвовщинаГСЧС
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину

Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа

Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы

Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 

видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Все новости...
Львовщина
За сутки из-за обстрелов 6 человек погибли, еще по меньшей мере 50 ранены
Львов атаковали "Калибрами": 7 из 10 ракет сбили − ВС
На Тернопольщине и Львовщине работала ПВО
Последние новости
09:00
Обломки сбитого "Шахеда" повредили припортовую инфраструктуру в Одессе и склады на Херсонщине
08:41
В Германии зафиксировали 2600 преступлений, связанных с войной в Газе
08:24
Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину
08:12
В Белграде участники акции против результатов выборов прорывались в мэрию: десятки задержанных
08:01
ВСУ за сутки уничтожили 750 оккупантов, 33 артсистемы и 2 самолета
07:43
Воздушные силы уничтожили Су-30 − Генштаб
07:28
Силы обороны отражали атаки россиян на 7 направлениях − Генштаб
06:33
ВМС Ирана получили ракеты с дальностью полета 1000 км
05:30
Россияне на оккупированных территориях "покупают" показания против Украины
04:40
Экс-командующий НАТО на Сочельник призвал предоставить Украине большую помощь, потому что "их дело справедливое"
Все новости...
Реклама: