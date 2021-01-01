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В Украине началась кампания декларирования, Реестр работает

Пятница, 1 января 2021, 15:43
В Украине началась кампания декларирования, Реестр работает

1 января началась ежегодная кампания декларирования, которая продлится до 31 марта.

Источник: Национальное агентство по предупреждению коррупции

Детали: В агентстве отметили, что из-за вступления в силу закона, который частично восстанавливает полномочия НАПК, сообщение о существенных изменениях в имущественном состоянии снова можно подать в электронном виде в Реестре деклараций.

Там также добавили, что работают над дальнейшим упрощением декларирования в 2021 году.

31 декабря НАПК сообщило, что возобновило работу Единого государственного реестра деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления (Реестр деклараций).

Дословно: "Реестр деклараций уже доступен для всех пользователей.

НАПК обращает внимание субъектов декларирования, что перенос некоторых данных из кабинетов пользователей еще продолжается. Если вы, например, не смогли найти в кабинете историю переписки с представителем НАПК – пожалуйста, не волнуйтесь. Эти данные будут восстановлены в ближайшее время".

Что предшествовало: 29 декабря НАПК предупредило, что до конца года в работе Единого государственного реестра деклараций лиц возможны сбои в связи с модернизацией.

Предыстория:

  • 27 октября стало известно, что Конституционный Суд принял решение по конституционному представлению депутатов о соответствии Основному закону ряда положений антикоррупционного законодательства и признал неконституционными отдельные его положения.
  • НАПК с 28 октября закрыло реестр электронных деклараций по исполнению решения Конституционного суда.
  • Благодаря решению президента Владимира Зеленского и правительства Национальное агентство по предупреждению коррупции вечером 29 октября возобновило доступ к Реестру деклараций.

Украинская правда
Темы: НАПКдекларации
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