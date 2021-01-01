За новогоднюю ночь с Софийской площади вывезли 83 кубометра мусора
Пятница, 1 января 2021, 16:00
Только с Софийской площади в течение новогодней ночи коммунальные службы вывезли около 83 метров кубических мусора.
Источник: Киевавтодор
Дословно: "В новогоднюю ночь дорожные службы не спали. С начала празднеств и до рассвета продолжалась усиленная работа по уборке города.
Постоянно очищали от грязи Софийскую площадь, Контрактовая площадь, пешеходно-велосипедный Владимирский мост, территорию возле Арки дружбы народов.
Только с Софийской площади вывезли около 83 м3 мусора".
Детали: В Киевавтодоре добавили, что, кроме бригад по ручной уборке, была задействована спецтехника.
Украинская правда