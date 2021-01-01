За новогоднюю ночь с Софийской площади вывезли 83 кубометра мусора

Только с Софийской площади в течение новогодней ночи коммунальные службы вывезли около 83 метров кубических мусора.

Источник: Киевавтодор

Дословно: "В новогоднюю ночь дорожные службы не спали. С начала празднеств и до рассвета продолжалась усиленная работа по уборке города.

Постоянно очищали от грязи Софийскую площадь, Контрактовая площадь, пешеходно-велосипедный Владимирский мост, территорию возле Арки дружбы народов.

Только с Софийской площади вывезли около 83 м3 мусора".

Детали: В Киевавтодоре добавили, что, кроме бригад по ручной уборке, была задействована спецтехника.