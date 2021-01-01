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80-летняя королева Дании вакцинировалась от коронавируса

Пятница, 1 января 2021, 19:15

Королева Дании Маргрете II получила вакцину от коронавируса.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на DR, об этом сообщили на официальном сайте королевского дома.

80-летней королеве предложили вакцинироваться из-за того, что в её возрасте коронавирус с большим риском может вызывать осложнения, а также - потому что она по своим должностным функциям встречается с большим количеством людей.

Несмотря на свой возраст, королева не входит в категории граждан, которые должны были получить вакцину в первую очередь. Первые в ней - жители домов престарелых и персонал, вторые - люди старше 65 лет, получают дома помощь от соцслужб, третьи - люди в возрасте от 85 лет.

Впрочем, отмечает издание, большинство граждан скорее одобряют то, что королева как первое лицо государства получила вакцину среди первых.

Накануне в своей новогодней речи королева Маргрете также упоминала вакцину, отмечая, что её появление и начало вакцинации дает надежду на фоне общей тревоги по поводу эпидемии.

В датской королевской семье уже были случаи заражения коронавирусом - в середине декабря болел внук королевы принц Кристиан. У других членов семьи тесты оказались отрицательными и Рождество они праздновали уже вместе.

Дания, вместе со всеми странами-членами ЕС, начала вакцинацию от коронавируса 27 декабря.



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