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Правительство планирует упростить выплаты семьям умерших от COVID-19 медиков

Пятница, 1 января 2021, 20:21
фото Эльдара Сарахмана, УП

С января правительство планирует упростить процесс предоставления помощи семьям медиков, умерших от COVID-19.

Источник: министр социальной политики Марина Лазебная в интервью Радио Свобода

Детали: В настоящее время, по ее словам, такую ​​помощь выплатили семьям 53 медицинских работников.

Прямая речь: "Мы видим критическую статистику, когда умирают медики от COVID, факт есть. Но есть законодательство Украины, которое говорит, что для того, чтобы подтвердить, что это профессиональное заболевание, то есть несчастный случай на рабочем месте... надо пройти соответствующую процедуру. Это Гоструда делает, создается комиссия. В комиссию входят медицинские работники. Затем акты. Это по два, по три месяца все происходит.

И, конечно, если даже сегодня мы возьмем, что более 170 уже такие расследования прошли, то только 30% подтверждает факт, что заболел медик на рабочем месте. Все остальные не подтверждаются".

Детали: По словам министра, в правительстве "четко знают" заведения, где лечат больных COVID, и хотят вывести их из "всей бюрократической процедуры этих долгих расследований".

Прямая речь: "Если мы знаем, что эти люди работают с COVID, если произошел трагический случай гибели медика, то будет упрощена процедура, просто учреждение здравоохранения будет делать акт по заболеванию или смерти на рабочем месте и будут такие акты сразу поступать в фонд. Убираем большую комиссию Гоструда, профпатологи и так далее, и будем предоставлять по упрощенному порядку...

Я думаю, что январь пойдет по новому порядку".

Что предшествовало: 14 ноября министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что за время пандемии в Украине от коронавируса умерло 258 медицинских работников.

Впрочем, компенсации получила только небольшая часть их семей.

Темы: коронавирусмедицинаМинсоцполитики


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