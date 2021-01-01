Во Франции полиция уже сутки не может разогнать подпольную вечеринку

Во французском городе Льерон, что в регионе Бретань, полиция не может справиться с масштабной нелегальной молодежной вечеринкой, которая собралась несмотря на коронавирусные ограничения.

Как сообщает "Европейская правда", количество участников вечеринки, которая началась еще вечером 31 декабря, оценивается в 2500 человек.

Эта вечеринка из-за своего масштаб стала одной из топ-новостей прошлой ночью. Тогда речь шла о подпольном собрании с участием ориентировочно 2000 человек. Несмотря на запрет на массовые мероприятия и комендантский час, они собрались на рейв-вечеринку в заброшенном ангаре. Первая попытка полиции разогнать ее закончилась неудачно - молодежь отбила наступление, сожгла из автомобилей жандармов, после чего полиция вызвала подмогу.

Впрочем, как сообщает Le Parisien, прекратить вечеринку все равно не удалось. Полиция объясняет, что не может быстро собрать такое количество сотрудников, чтобы справиться с нарушителями. Сейчас количество участников вечеринки оценивается в 2500 человек.

Как выяснилось, рейв-пати рассчитано на двое суток: организаторы планируют, что вечеринка продлится до вечера субботы. Пока неизвестно, пойдет ли полиция на новый штурм ночью.

Издание BFMTV отмечает, что сейчас на месте присутствует 150 полицейских, но их сил хватает только для охраны периметра, чтобы блокировать прибытия новых участников вечеринки - хотя полиция признает, что те все равно попадают внутрь. Известно, что там собрались сторонники рейва из разных частей Франции, а также из других государств ЕС.

Полиция добавляет, что знала о планах организации вечеринки 31 декабря, но не могла остановить участников, поскольку они приехали в ангар еще до наступления комендантского часа.

Медиа приводят комментарии участников вечеринки, которые говорите, что готовы заплатить штраф (135 евро) за свое участие в незаконной вечеринке, но хотят отдохнуть так как считают нужным.

Ранее сообщалось, что во Франции в новогоднюю ночь нелегальные вечеринки стали серьезной проблемой, однако пати в Бретани существенно превысило все другие по масштабу.