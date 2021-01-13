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Цену на газ для населения снизят более чем на 30% "по инициативе президента"

Среда, 13 января 2021, 15:44

В Украине введут государственное регулирование цен на газ для всех бытовых потребителей на период карантина.

Источник: Офис президента

Детали: Сообщается, что решение было принято на совещании у президента 13 января.

После длительного обсуждения было принято решение об уменьшении цены на газ ниже рыночной. Это означает снижение в платежках людей более чем на 30%.

Предлагаемая цена - на уровне 6,99 грн за куб.

На заседании Кабинета министров премьер Денис Шмыгаль дал поручение Минэнерго, Минэкономики, Минюст, другим профильным министерствам и центральным органам исполнительной власти безотлагательно подготовить проект постановления Кабмина о введении государственного регулирования цен на газ на период карантина с целью защиты бытовых потребителей от чрезмерного роста.

По словам Шмыгаля, "это не означает, что власть отходит от рыночного регулирования цены на газ", но ввиду чрезвычайно сложной ситуации с карантинными ограничениями, будет введено государственное регулирование.

По словам и.о. министра энергетики Юрия Витренко, это решение должно быть введено и полностью заработает уже с февраля.

Прямая речь: "То есть с первого февраля все потребители Украины будут платить существенно меньше за природный газ. Могу сказать, что, по нашим данным, средняя цена на газ в Украине в январе была выше, чем 9600 гривен. Соответственно, цена будет снижена в среднем для населения Украины в 6999 гривен".

Предыстория:

  • С 1 января в Украине выросли тарифы на газ и его транспортировку, а также была отменена льготная стоимость на 100 кВт электроэнергии в месяц для частных потребителей.
  • В связи с ростом цен на коммунальные услуги состоялся ряд протестов в разных регионах, в частности, на Харьковщине, Полтавщине, Николаевщине, Буковине, Прикарпатье, Закарпатье, в Сумской, Черниговской областях.
  • По данным соцопроса Центра Разумкова, 12,3% украинцев заявили, что не будут осуществлять коммунальные платежи, если тарифы повысят.
  • Президент Владимир Зеленский поставил Кабмину задача срочно решить вопрос с тарифами на газ для населения,заявив, что "мы не можем позволить рост цены для наших граждан".

Темы: газтарифы


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