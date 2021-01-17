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В Одессе горит отель, есть погибший

Воскресенье, 17 января 2021, 22:51
"Думская"

В Одессе на улице Посмитного 10/12 горит трехэтажный дом, в котором находится гостиница, известно об одном погибшем.

Источник: "Думская", ГСЧС

 
"Думская"

Детали: Как пишет "Думская", постоялец отеля Влад рассказал, что услышал, как загорелась проводка на втором этаже, успел схватить документы и выбежать из здания. По его словам, в отеле жило много иностранцев.

Еще один постоялец отеля по имени Сергей сообщил, что буквально в субботу в гостинице чинили проводку. До этого периодически были проблемы со светом.

На место пожара прибыли вице-мэр Михаил Кучук, который руководит городом, пока мэр Геннадий Труханов в отпуске, и глава Приморской райадминистрации Марат Королев. Они решают, куда расселить погорельцев.

 
"Думская"

Госслужба по чрезвычайным ситуациям сообщает, что в 20:30 в Приморском районе Одессы по ул. Посмитного 10/12 произошло возгорание третьего этажа и крыши трехэтажного жилого дома. Дом на один подъезд, 12 квартир.

В 21:30 на месте пожара обнаружено тело 1 погибшего человека. Жильцы дома выведены на свежий воздух.

В 22:05 пожар локализован на площади 1 тыс. 200 м кв.

К тушению привлечены 60 человек личного состава и 12 единиц техники ГСЧС.

Украинская правда
Темы: Одессапожар


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