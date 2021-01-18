В Одессе на улице Посмитного, 10/12 спасатели ликвидировали пожар в трехэтажном доме, в котором расположен отель. Жертвой огня стали 2 человека, еще двое пострадали.

Источник: управление ГСЧС в Одесской области в facebook, "Думская", ГСЧС

"Думская"

Детали: Как пишет "Думская", постоялец отеля Влад рассказал, что услышал, как загорелась проводка на втором этаже, успел схватить документы и выбежать из здания. По его словам, в отеле жило много иностранцев.

Еще один постоялец отеля по имени Сергей сообщил, что буквально в субботу в гостинице чинили проводку. До этого периодически были проблемы со светом.

На место пожара прибыли вице-мэр Михаил Кучук, который руководит городом, пока мэр Геннадий Труханов в отпуске, и глава Приморской райадминистрации Марат Королев. Они решают, куда расселить погорельцев.

"Думская"

Госслужба по чрезвычайным ситуациям сообщает, что в 20:30 в Приморском районе Одессы по ул. Посмитного 10/12 произошло возгорание третьего этажа и крыши трехэтажного жилого дома. Дом на один подъезд, 12 квартир.

В 22:05 пожар локализован на площади 1 тыс. 200 м кв.

В 23:51 пожар удалось полностью потушить. Пострадавших госпитализировали.

Полиция квалифицировала дело как нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности.

Напомним: