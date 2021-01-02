SpaceX получили контракт от Минобороны США на $150 миллионов

Компания Илона Маска SpaceX получила от Министерства обороны США контракт на запуск 28 спутников. Сумма контракта – $150 миллионов.

Источник: издание SpaceNews

Детали: Согласно документу, Пентагон планирует отправить на орбиту 20 спутников, предназначенных для обеспечения связи, и еще восемь спутников, которые будут выполнять функцию предупреждения о ракетных запусках.

Все запуски планируют осуществить с космодрома на авиабазе Вандерберг (штат Калифорния, США).

Что предшествовало: В 2020-м SpaceX выполнила 26 миссия в космос, в будущем году Маск планирует уже 48 запусков