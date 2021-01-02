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SpaceX получили контракт от Минобороны США на $150 миллионов

Суббота, 2 января 2021, 00:55
SpaceX получили контракт от Минобороны США на $150 миллионов

Компания Илона Маска SpaceX получила от Министерства обороны США контракт на запуск 28 спутников. Сумма контракта – $150 миллионов.

Источник: издание Space News

Детали: Согласно документу, Пентагон планирует отправить на орбиту 20 спутников, предназначенных для обеспечения связи, и еще восемь спутников, которые будут выполнять функцию предупреждения о ракетных запусках.

В Минобороны заявили, что выбирали компанию, предлагающею "лучшую стоимость" на основе нескольких критериев, таких как цена, график и прошлые показатели.

Все запуски планируют осуществить с космодрома на авиабазе Вандерберг (штат Калифорния, США).

Что предшествовало: В 2020-м SpaceX выполнила 26 миссия в космос, в будущем году Маск планирует уже 48 запусков

"Украинская правда" в Threads

Темы: Илон Масккосмос
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