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SpaceX получили контракт от Минобороны США на $150 миллионов

Суббота, 2 января 2021, 01:55

Компания Илона Маска SpaceX получила от Министерства обороны США контракт на запуск 28 спутников. Сумма контракта – $150 миллионов.

Источник: издание SpaceNews

Детали: Согласно документу, Пентагон планирует отправить на орбиту 20 спутников, предназначенных для обеспечения связи, и еще восемь спутников, которые будут выполнять функцию предупреждения о ракетных запусках.

Все запуски планируют осуществить с космодрома на авиабазе Вандерберг (штат Калифорния, США).

Что предшествовало: В 2020-м SpaceX выполнила 26 миссия в космос, в будущем году Маск планирует уже 48 запусков

Темы: Илон Масккосмос


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