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Цена криптовалюты Bitcoin в который раз обновила исторический максимум и продолжила идти вверх

Суббота, 2 января 2021, 04:29

Криптовалюта Bitcoin побила свой исторический рекорд, достигнув отметки в 29 тысяч долларов. 

Источник: криптовалютная биржа Coindesk

Детали: По состоянию на 4:20 2 января стоимость одного биткоина составляет $29 368.

Прошлый исторический максимум цены в $24 000 был зафиксирован 20 декабря. Отметку в $20 000 биткоин преодолел 16 декабря.

 
Стоимость биткоины с начала года

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Темы: технологиивалюта


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