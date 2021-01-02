Цена криптовалюты Bitcoin в который раз обновила исторический максимум
Суббота, 2 января 2021, 03:29
Криптовалюта Bitcoin побила свой исторический рекорд, достигнув отметки в 29 тысяч долларов.
Источник: криптовалютная биржа Coindesk
Детали: По состоянию на 4:20 2 января стоимость одного биткоина составляет $29 368.
Прошлый исторический максимум цены в $24 000 был зафиксирован 20 декабря. Отметку в $20 000 биткоин преодолел 16 декабря.
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