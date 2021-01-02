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Иран уведомил МАГАТЭ о планах обогащать уран до 20%

Суббота, 2 января 2021, 04:52
Иран уведомил МАГАТЭ о планах обогащать уран до 20%

Власти Ирана официально сообщили в Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) о намерении обогащать уран до 20%.

Источник: гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гроссе, сообщает BBC

Справка: Ядерное соглашение между Ираном и мировыми странами предусматривает лимит для Тегерана в 3,67%.

Детали: В МАГАТЭ отмечают, что Иран не сообщает, когда именно страна планирует начать обогащать уран до 20%.

Предыстория:

  • 8 мая 2019 года иранское правительство объявило, что прекращает соблюдать часть ограничений по своей ядерной программе, и пригрозил усилить ядерную деятельность, если страны-участницы ядерной сделки не защитят Тегеран от санкций США.
  • 2018 Дональд Трамп объявил о выходе США из общего соглашения, заключенного в 2015 году между Ираном, Соединенными Штатами, Россией, Китаем, Великобританией, Францией и Германией.
  • Соглашение предусматривает, в частности, выполнение Тегераном ряда шагов по ограничению своей ядерной программы в обмен на отмену санкций. Оно позволяет Ирану накапливать небольшие количества урана для исследований, однако запрещает обогащение урана, который используется для производства реакторного топлива, а также, возможно, ядерного оружия.

Темы: Иранядерное оружие
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