Иран уведомил МАГАТЭ о планах обогащать уран до 20%

Власти Ирана официально сообщили в Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) о намерении обогащать уран до 20%.

Источник: гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гроссе, сообщает BBC

Справка: Ядерное соглашение между Ираном и мировыми странами предусматривает лимит для Тегерана в 3,67%.

Детали: В МАГАТЭ отмечают, что Иран не сообщает, когда именно страна планирует начать обогащать уран до 20%.

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