Франция одобрила заявку Стэнли Джонсона на получение гражданства – Bloomberg
Правительство Франции предоставило отцу действующего премьер-министра Великобритании Стэнли Джонсону гражданство. Он попросил его после выхода UK из Европейского Союза.
Источник: Bloomberg. Голос Америки
Дословно издание Bloomberg: "Французское правительство в пятницу пролило благоприятный свет на заявление отца премьер-министра Великобритании взять французское гражданство". Вероятно, заявка будет одобрена.
Детали: Джонсон-старший в прошлом представлял в парламенте Консервативную партию.
Во время референдума касательно выхода из ЕС отец главы британского правительства голосовал против.
По его мнению, французское гражданство позволит ему сохранять связи с Европой.
Прямая речь: "Для меня не вопрос, француз ли я. Если я правильно понимаю, я француз! Моя мать родилась во Франции, её мать была француженкой, как и её дедушка".
В то же время Борис Джонсон известен тем, что поддерживал жесткий сценарий разрыва отношений Соединенного Королевства с Евросоюзом.
Знать больше: Brexit на Рождество: как Великобритания и ЕС договорились избежать "жесткого" развода.
Напомним:
- Главы руководящих органов ЕС 30 декабря подписали соглашение о торговле и сотрудничестве с Британией после выхода королевства из состава Евросоюза.
- Великобритания заключила торговое соглашение с Европейским Союзом о дальнейших торговых отношениях после Brexit 24 декабря - всего за семь дней до окончательного выхода из единого рынка и прекращения распространения на нее правил ЕС.
- Поздняя договоренность по соглашению означает, что парламентская ратификация до конца года невозможна, поэтому идет речь о "временном применении" соглашения с 1 января.