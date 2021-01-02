Правительство Франции предоставило отцу действующего премьер-министра Великобритании Стэнли Джонсону гражданство. Он попросил его после выхода UK из Европейского Союза.

Источник: Bloomberg. Голос Америки

Дословно издание Bloomberg: "Французское правительство в пятницу пролило благоприятный свет на заявление отца премьер-министра Великобритании взять французское гражданство". Вероятно, заявка будет одобрена.

Детали: Джонсон-старший в прошлом представлял в парламенте Консервативную партию.

Во время референдума касательно выхода из ЕС отец главы британского правительства голосовал против.

По его мнению, французское гражданство позволит ему сохранять связи с Европой.

Прямая речь: "Для меня не вопрос, француз ли я. Если я правильно понимаю, я француз! Моя мать родилась во Франции, её мать была француженкой, как и её дедушка".

В то же время Борис Джонсон известен тем, что поддерживал жесткий сценарий разрыва отношений Соединенного Королевства с Евросоюзом.

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Напомним: