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1 января на Донбассе: обстрелы из противотанкового гранатомета, миномета и стрелкового оружия

Суббота, 2 января 2021, 06:20
1 января на Донбассе: обстрелы из противотанкового гранатомета, миномета и стрелкового оружия

Российско-оккупационные войска на востоке Украины в первый день 2021 9 раз обстреляли позиции украинской армии.

Источник: штаб ООС

Дословно: "В течение прошлых суток, 1 января, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано девять нарушений режима прекращения огня.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", российско-оккупационные войска несколько раз открывали огонь в пригороде Авдеевки. Здесь противник применил против наших защитников минометы 82-го калибра, гранатометы различных систем и стрелковое оружие. Также по направлению населенного пункта Яковлевка было визуально обнаружено БПЛА противника типа "квадрокоптер", который умелыми действиями наших воинов был сбит после пересечения линии разграничения.

Вблизи Водяного, что на Приазовье, вооруженные формирования Российской Федерации вели огонь из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия. Одиночные неприцельно выстрелы из стрелкового оружия был зафиксирован и неподалеку Павлополь.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", вблизи населенного пункта Золотое-4 противник применил гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы, а у Новолуганское враг использовал стрелковое оружие.

По многочисленным обстрелы противника украинские воины оказали врагу адекватный ответ. Среди украинских воинов боевых потерь и ранений нет. Обо всех фактах нарушений режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителей ОБСЕ".

Детали: С начала суток на Донбассе пока без обстрелов.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ООСоккупацияРосcиявойнаПутин
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