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В ОП назвали три приоритета дипломатической работы в новом году

Суббота, 2 января 2021, 09:39
фото ОП

В Офисе президента назвали три ключевые цели, которые будут определять приоритеты для дипломатической команды Украины в 2021 году.

Источник: заместитель руководителя Офиса президента Украины, дипломатический советник президента Игорь Жовква в статье для "Зеркала недели"

Дословно: "Мир на деокупированном Донбассе, Крым в составе нашего государства, Украина – активный международный игрок – это три ключевые цели, которые будут определять приоритеты для дипломатической команды Украины в 2021 году".

Детали: По словам заместителя главы ОП, приоритетом номер один является сохранение и укрепление международной поддержки Украины.

В частности, Украина будет развивать активное двустороннее сотрудничество со стратегическими партнерами – США, Великобританией, Германией, Францией, Канадой, Польшей, Литвой, Азербайджаном.

Кроме того, отметил Жовква, будет продолжаться работа над реализацией договоренностей лидеров стран "нормандской четверки" в Париже.

Дословно: "В 2021 году ставим целью проведения следующего саммита в нормандской формате. Его стратегической задачей будет обсуждение ключевого вопроса установления мира на Донбассе на украинских условиях. Здесь и далее рассчитываем на поддержку наших партнеров по нормандскому формату – Германии и Франции.

Сохранение продолжающегося перемирие, активизация работы Трехсторонней контактной группы, дальнейший обмен удерживаемыми лицами, функционирование имеющихся КПВВ и полноценное открытие новых, разведение сил и средств на новых согласованных участках, реализация обновленного плана разминирования, обеспечение доступа МККК и других международных гуманитарных организаций к удерживаемых лиц, беспрепятственный доступ СММ ОБСЕ на оккупированные территории – вот лишь некоторые наши тактические задачи".

Детали: Также Украина будет работать и дальше над усилением международного давления на РФ для выполнения ею своих обязательств.

Жовква также отметил, что в прошлом году вопрос Крыма был возвращен в международную повестку дня.

Он подчеркнул, что важными станут результаты саммита лидеров государств-партнеров в поддержку международного формата Крымской платформы, который должен пройти в Украине летом 2021 года.

Темы: Офис президента


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