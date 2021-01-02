Президент Молдовы приедет в Украину через 10 дней – ОП

12 января состоится официальный визит в Украину новоизбранного президента Молдовы Маи Санду.

Источник: заместитель руководителя Офиса президента Украины, дипломатический советник президента Игорь Жовква в статье для "Зеркала недели"

Дословно: "Новый год начнем с перезагрузки двусторонних отношений с Молдовой – 12 января состоится официальный визит в Украину новоизбранного президента Маи Санду, который станет для нее первым с момента избрания".

Детали: Жовква также сообщил о подготовке ко встрече президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

Дословно: "В отношениях с Венгрией стремимся выйти на взаимное доверие и поддержку, поэтому будем искать средств развития конструктивного диалога по чувствительным вопросам. Готовимся к проведению встречи лидеров двух государств. Она должна завершиться заключением нового документа – своего рода взаимовыгодной дорожной карты наших отношений".

Детали: Кроме того, в 2021 году планируется проведение Совета президентов Украины и Литвы.

Что предшествовало: 10 декабря избранный президент Молдовы Майя Санду подтвердила, что свой первый зарубежный визит в качестве главы государства осуществит в Киев, однако точная дата не называлась.