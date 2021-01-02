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С отравителями Навального могут быть связаны три убийства – Bellingcat

Суббота, 2 января 2021, 14:54
Христо Грозев

Группа расследователей Bellingcat обнаружила три убийства, которые могут быть связаны с сотрудниками ФСБ РФ, которых подозревают в причастности к отравлению российского оппозиционера Алексея Навального.

Источник: журналист Bellingcat Христо Грозев в эфире "Эха Москвы"

Детали: Грозев отметил, что речь идет о фигурантах его журналистского расследования, где были названы имена тех, кто, возможно, причастен к применению химического оружия "Новичок" в отношении Навального.

Грозев пообещал, что новые сведения будут опубликованы в ближайшие две недели.

31 декабря он обнародовал таблицу с информацией о поездках предполагаемых участников отравления Навального.

Предыстория:

  • Алексея Навального, который пытается разоблачать представителей российской власти и не раз находился под арестом, отравили в РФ. 20 августа он потерял сознание в самолете, попал в реанимацию, затем впал в кому. Из России его перевезли в Германию. 23 сентября Навального выписали из немецкой клиники Charité.
  • Немецкие специалисты считают, что Навального отравили "улучшенной" версией химического вещества группы "Новичок". Лаборатории во Франции и Швеции подтвердили отравление Навального нервным агентом из группы "Новичок".
  • Президент РФ Владимир Путин 17 декабря, отвечая на вопрос о Навальном, назвал расследование о причастности ФСБ РФ к отравлению "легализацией материалов американских спецслужб".
  • Алексей Навальный 21 декабря опубликовал видео, в котором общается с якобы одним из сотрудников ФСБ РФ, которые следили за ним и участвовали в спецоперации по его отравлению. Якобы работник ФСБ Константин Кудрявцев рассказал о дальнейшей очистке от яда одежды оппозиционера, в частности его трусов.
  • По данным расследования "Bellingcat" и "The Insider", ключевую роль в покушении на Навального играло специальное подразделение Института криминалистики ФСБ, установлены как минимум 8 исполнителей.

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Темы: НавальныйФСБубийство


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