В РФ от коронавируса умер "человек-амфибия" Владимир Коренев
Суббота, 2 января 2021, 15:26
Советский актер Владимир Коренев, сыгравший главную роль в фильме "Человек-амфибия", скончался от коронавируса в возрасте 80 лет.
Источник: дочь артиста Ирина Коренева в комментарии "Интерфаксу"
Прямая речь: "Умер, да. Перед смертью он лежал в "красной зоне" с коронавирусом".
Справка: Актер театра и кино Владимир Коренев родился 20 июня 1940 года в Севастополе. На последнем курсе института получил главную роль в фильме Владимира Чеботарёва "Человек-амфибия", которая впоследствии и принесла ему широкую известность.
Также известен по ролям в фильмах "Свет далекой звезды", "Дети Дон-Кихота", "Сыны Отечества", "Освобождение", "Дорога в ад" и других.