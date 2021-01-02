В РФ от коронавируса умер "человек-амфибия" Владимир Коренев

Советский актер Владимир Коренев, сыгравший главную роль в фильме "Человек-амфибия", скончался от коронавируса в возрасте 80 лет.

Источник: дочь артиста Ирина Коренева в комментарии "Интерфаксу"

Прямая речь: "Умер, да. Перед смертью он лежал в "красной зоне" с коронавирусом".

Справка: Актер театра и кино Владимир Коренев родился 20 июня 1940 года в Севастополе. На последнем курсе института получил главную роль в фильме Владимира Чеботарёва "Человек-амфибия", которая впоследствии и принесла ему широкую известность.

Также известен по ролям в фильмах "Свет далекой звезды", "Дети Дон-Кихота", "Сыны Отечества", "Освобождение", "Дорога в ад" и других.