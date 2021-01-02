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В Турции задержали более 260 человек по подозрению в подготовке терактов на Новый год

Суббота, 2 января 2021, 15:48

В Турции заявили о задержании более 260 человек, которые якобы планировали теракты в новогодний вечер.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на агентство Anadolu, об этом заявили в министерстве внутренних дел.

Спецоперация правоохранительных органов продолжалась с 20 декабря в 33 провинциях страны. Во время нее задержали 267 человек, подозреваемых в "поддержке террористических организаций, злоупотребляющих религией".

Согласно коммюнике, среди задержанных - 106 граждан Турции и 161 гражданин других стран.

69 из иностранцев передали миграционным органам для "необходимых административных процедур в отношении иностранных террористов, уличенных в связях с зонами конфликта".

Гражданство задержанных иностранцев не упоминают. Не указывают и конкретные организации, в связях с которыми их подозревают.

Сообщают также, что в рамках спецоперации было изъято три винтовки, три пистолета, 776 картриджей патронов, около двух килограмм нитрата аммония (аммиачной селитры) и значительное количество цифровых материалов и документов.

Напомним, в новогоднюю ночь 2017 неизвестный в костюме Санта-Клауса открыл огонь по посетителям популярного ночного клуба Стамбула. Тогда в результате нападения погибли 39 человек и 69 получили ранения.

Темы: Турция


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