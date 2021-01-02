В Хорватии заработал терминал для приема сжиженного газа из США
Хорватский терминал сжиженного природного газа на острове Крк начал свою работу с поставкой первого газа из США.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на tportal и Reuters..
Первый танкер со сжиженным газом прибыл на остров 1 января 2021 года.
Разгрузка танкера продлится до 3 декабря.
До этого в течение одного месяца терминал работал в тестовом режиме.
Плавучий терминал на острове Крк имеет мощность 2,6 млрд кубометров газа в год. Его мощности на следующие 3 года уже распроданы полностью, до 2027 года - на 80%, а до 2035 года - на 50%.
Строительство терминала на острове обсуждалось более 20 лет. Сначала планировалось, что он будет расположен на суше, но из-за сопротивления местных жителей и экоактивистов в итоге построили плавучий терминал.
СПГ-терминал на острове поможет Хорватии диверсифицировать поставки природного газа, как и некоторым странам Центральной Европы (в частности, Венгрии). До сих пор Хорватия зависела от российского газа и собственной добычи.