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Единственная страна ЕС, не начавшая вакцинацию, обещает ее старт на следующей неделе

Суббота, 2 января 2021, 16:53
Единственная страна ЕС, не начавшая вакцинацию, обещает ее старт на следующей неделе

Правительство Нидерландов, единственной страны ЕС, которая еще не начала вакцинацию от коронавируса, обещает начать ее на следующей неделе.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает DPA.

Ранее правительство настаивало, что требует больше времени для того, чтобы кампания вакцинации прошла без проблем и не подрывала доверия, и что она сможет начаться не ранее 8 января. Сначала шла речь даже о 18 января.

2 января, под давлением общественности, правительство пообещало, что вакцинация начнется на следующей неделе, а также - что в первую очередь вакцинации включат 30 тысяч медиков неотложной помощи.

Сначала это должен был быть персонал домов престарелых и другие сотрудники социальных служб, работающие с людьми преклонного возраста.

Представители медицинского сообщества настаивали, что медики также должны быть среди первых вакцинированных, поскольку рост количества заражений среди них может привести к нехватке персонала в больницах, и создали соответствующую петицию к правительству.

Больше деталей и конкретную дату начала вакцинации обещают сообщить в понедельник 4 января.

Напомним, почти все страны-члены ЕС начали массовую вакцинацию от коронавируса 27 декабря - через несколько дней после того, как первая вакцина, от разработчиков Pfizer-BioNTech, получила разрешение на использование в ЕС.

Темы: вакцинацияЕСкоронавирус
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