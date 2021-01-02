В Британии новый рекорд заражений – более 57 тысяч за сутки

В Британии суточный прирост заражений коронавирусом впервые за время эпидемии впервые превысил 57 тысяч.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает The Guardian.

В субботу 2 января органы здравоохранения сообщили о 57 725 новых больных коронавирусом.

Это уже пятый день подряд, когда суточный прирост заражений превышает 50 тысяч. Перед этим рекордным был показатель 31 декабря - почти 56 000 новых случаев.

Умерли за последние 24 часа 445 пациентов. Общее количество умерших с начала эпидемии в Британии достигло 74 570.

Накануне в Великобритании сообщали о 53 285 новых больных и 613 умерших.

На фоне рекордов заражений в Англии начинают звучать призывы хотя бы на две недели отложить открытие школ после рождественских каникул.

Как сообщалось, британское правительство поместило еще больше районов Англии под действие самых строгих карантинных ограничений. С 31 декабря они распространяются уже на три четверти населения Англии.

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