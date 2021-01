SpaceX осуществила самый массовый запуск в истории космонавтики

Американская частная космическая компания Илона Маcка SpaceX, который по данным Bloomberg, 7 января стал самым богатым человеком на планете Земля, осуществила самый массовый по числу полезных нагрузок запуск в истории космонавтики.

Источник: сайт SpaceX. Маск в Twitter. Издание Everyday Astronaut

Детали: Миссия SpaceX Transporter-1 доставила на орбиту сразу 143 спутника. Общая масса аппаратов от 30 клиентов SpaceX свыше пяти тонн.

Запуск многоразовой ракеты-носителя Falcon 9, которая доставила спутники на орбиту, состоялся с комплекса SLC-40 во Флориде, США. Это пятый полет ракеты.

Через 9 минут после запуска, многократная часть ракеты-носителя Falcon 9 приземлилась на беспилотную платформу "Of Course I Still Love You" в Атлантическом океане.

Falcon 9’s first stage has landed on the Of Course I Still Love You droneship pic.twitter.com/6gWWlLiXdG — SpaceX (@SpaceX) January 24, 2021

Справка: Предыдущие рекорд компании Маска по "пакетным" запускам — 64 аппарата в миссии SSO-A. Мировой рекорд ранее принадлежал индийской миссии PSLV-C37: 15 февраля 2017 года было запущено 104 спутника, сообщает Лига.

На сайте SpaceX любой желающий может купить место под головным обтекателем Falcon 9 по цене $1 миллион за 200 кг груза. За каждый +1 кг компания просит доплатить $5000.

По данным Управления ООН по вопросам космического пространства, с момента создания в 1957 году первого в мире искусственного спутника "Спутник", человечество отправило в космос чуть более 8 000 объектов. Считается, что от четверти до половины из них все еще функционируют.

Прямая речь Маска: "Запускаем множество небольших спутников для широкого круга клиентов. С радостью предлагаем услуги по недорогому выходу на орбиту для небольших компаний!"

Важно: Уже 25 января SpaceX, возможно, наконец осуществит запуск прототипа межпланетного многоразового космического корабля Starship SN9. Украинская правда будет вести текстовую трансляцию события.

Груз миссии SpaceX Transporter-1

Груз на орбите. 35 минут после старта

Что предшествовало: 20 января SpaceX доставила на орбиту Земли 17-ю партию интернет-спутников системы Starlink. На орбиту груз вывела ракета-носитель Falcon 9, которая до этого успешно выполнила семь подобных миссий.

Напомним: SpaceX выпустила бета-версию приложения для пользования спутниковым интернетом Starlink.

