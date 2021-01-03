Индия одобрила вакцину AstraZeneca, которую, скорее всего, получит Украина

Индийский регулятор лекарственных средств рекомендовал для использования вакцину от коронавируса производства компании AstraZeneca совместно с Оксфордским университетом.

Источник: Reuters

Детали: Кроме вакцины AstraZeneca эксперты одобрили еще один препарат производства государственного института, известный как COVAXIN. О результатах клинических испытаний которого мало что известно.

Как утверждают в индийском правительстве, соответствующее решение открывает путь к масштабной кампании по иммунизации страны.

В то же время, финальное решение по этим двум вакцинам должен принять глава Центральной организации по контролю за стандартами лекарств. Однако ожидается, что этот процесс будет чисто формальным, поскольку вакцина нужна срочно.

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Напомним: