Индия одобрила вакцину AstraZeneca, которую, скорее всего, получит Украина
Индийский регулятор лекарственных средств рекомендовал для использования вакцину от коронавируса производства компании AstraZeneca совместно с Оксфордским университетом.
Источник: Reuters
Детали: Кроме вакцины AstraZeneca эксперты одобрили еще один препарат производства государственного института, известный как COVAXIN. О результатах клинических испытаний которого мало что известно.
Как утверждают в индийском правительстве, соответствующее решение открывает путь к масштабной кампании по иммунизации страны.
В то же время, финальное решение по этим двум вакцинам должен принять глава Центральной организации по контролю за стандартами лекарств. Однако ожидается, что этот процесс будет чисто формальным, поскольку вакцина нужна срочно.
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Напомним:
- Министр здравоохранения Максим Степанов обсудил с компанией AstraZeneca сроки и логистику поставки вакцины против коронавируса. В то же время известно, что этот препарат Европейское агентство по лекарственным средствам в январе вряд ли рекомендует к использованию.
- Украина подала заявку на вакцину от коронавируса COVAX: в приоритете – пол страны
- В Центре общественного здоровья заявили, что Украина скорее всего получит вакцину AstraZeneсa.