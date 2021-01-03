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Россиянам предлагают паспорта вакцинации от COVID-19

Воскресенье, 3 января 2021, 02:57

С 1 января россияне могут получить сертификат о вакцинации от коронавируса.

Источник: "Интерфакс-Россия"

Детали: Соответствующие информацию сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. По его словам, все граждане, которые получили прививку от коронавируса, с 1 января смогут получить соответствующий сертификат на портале госуслуг.

В то же время, пока неизвестно, будут ли давать эти паспорта какие-то преимущества вакцинированным гражданам.

Напомним:

  • Россия с 7 декабря вакцинирует своих граждан препаратом собственной разработки и производства "Спутник-V". В то же время, в этой вакцины ряд вопросов из-за побочных эффектов, заражения после прививки и проведения клинических испытаний.
  • Украина российскую вакцину покупать не будет. Поскольку наше государство будет использовать только те вакцины против COVID-19, которые успешно прошли третью фазу клинических исследований, поэтому все слухи и политические заявления о возможной регистрацию в Украине российской вакцины не соответствуют действительности.

Ольга Гетьманец, УП
Темы: Росcиявакцинациякоронавирус


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