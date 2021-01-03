Россиянам предлагают паспорта вакцинации от COVID-19

С 1 января россияне могут получить сертификат о вакцинации от коронавируса.

Источник: "Интерфакс-Россия"

Детали: Соответствующие информацию сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. По его словам, все граждане, которые получили прививку от коронавируса, с 1 января смогут получить соответствующий сертификат на портале госуслуг.

В то же время, пока неизвестно, будут ли давать эти паспорта какие-то преимущества вакцинированным гражданам.

Напомним: