Россиянам предлагают паспорта вакцинации от COVID-19
Воскресенье, 3 января 2021, 01:57
С 1 января россияне могут получить сертификат о вакцинации от коронавируса.
Источник: "Интерфакс-Россия"
Детали: Соответствующие информацию сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. По его словам, все граждане, которые получили прививку от коронавируса, с 1 января смогут получить соответствующий сертификат на портале госуслуг.
В то же время, пока неизвестно, будут ли давать эти паспорта какие-то преимущества вакцинированным гражданам.
Напомним:
- Россия с 7 декабря вакцинирует своих граждан препаратом собственной разработки и производства "Спутник-V". В то же время, в этой вакцины ряд вопросов из-за побочных эффектов, заражения после прививки и проведения клинических испытаний.
- Украина российскую вакцину покупать не будет. Поскольку наше государство будет использовать только те вакцины против COVID-19, которые успешно прошли третью фазу клинических исследований, поэтому все слухи и политические заявления о возможной регистрацию в Украине российской вакцины не соответствуют действительности.
Ольга Гетьманец, УП