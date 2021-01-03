Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Россиянам предлагают паспорта вакцинации от COVID-19

Воскресенье, 3 января 2021, 01:57
Россиянам предлагают паспорта вакцинации от COVID-19

С 1 января россияне могут получить сертификат о вакцинации от коронавируса.

Источник: "Интерфакс-Россия"

Детали: Соответствующие информацию сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. По его словам, все граждане, которые получили прививку от коронавируса, с 1 января смогут получить соответствующий сертификат на портале госуслуг.

В то же время, пока неизвестно, будут ли давать эти паспорта какие-то преимущества вакцинированным гражданам.

Напомним:

  • Россия с 7 декабря вакцинирует своих граждан препаратом собственной разработки и производства "Спутник-V". В то же время, в этой вакцины ряд вопросов из-за побочных эффектов, заражения после прививки и проведения клинических испытаний.
  • Украина российскую вакцину покупать не будет. Поскольку наше государство будет использовать только те вакцины против COVID-19, которые успешно прошли третью фазу клинических исследований, поэтому все слухи и политические заявления о возможной регистрацию в Украине российской вакцины не соответствуют действительности.

Ольга Гетьманец, УП
Темы: Росcиявакцинациякоронавирус
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

инфографикаУкраинцы выбрали бы Чорновола, а не Кравчука, если бы сейчас оказались в 1991-м − КМИС

дополнено Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину

Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа

Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы

Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 

видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения

Все новости...
Росcия
В РФ собираются запустить двустороннее движение по Крымскому мосту осенью
Беларусь ратифицировала соглашение с РФ о совместных центрах подготовки военных
Россияне собрали на лимано-купянском направлении более 100 тысяч солдат – Череватый
Последние новости
10:46
Премьер Сербии говорит, что спецслужбы России предупредили Белград о протестах
10:40
В Колорадо произошла стрельба в торговом центре: 1 погибший и 2 раненых
10:39
Ультраправый победитель выборов в Нидерландах хочет, чтобы в Турции избрали нового лидера
10:35
По всей Украине объявлена воздушная тревога из-за МиГ-31К
10:32
В Италии осужденный сбежал из-под домашнего ареста в тюрьму, потому что не хотел сам праздновать Рождество
10:17
Кабмин назначил в Госрезерв исполняющую обязанности председателя
10:13
инфографикаУкраинцы выбрали бы Чорновола, а не Кравчука, если бы сейчас оказались в 1991-м − КМИС
10:10
Вучич не считает столкновения в Белграде революцией и видит покушение на независимость Сербии
10:04
Дома у студента, устроившего массовую стрельбу в Праге, нашли взрывчатку
09:55
Игнат на фейки россиян о сбитых самолетах F-16: Уже даже мемы ходят
Все новости...
Реклама: