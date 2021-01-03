Коронавирус побороли уже 60 млн больных
По состоянию на 2 января от коронавирусной инфекции вылечились 60 миллионов больных, на данный момент лечится – более 23 миллионов человек.
Источник: данные сайта Worldometers
Детали: Только за минувшие сутки выздоровели минимум 442 тысячи больных.
В общем, больше всего выздоровлений, как и заражений, фиксируют в США – 12,3 миллиона. В Индии вылечились почти 10 миллионов человек. Бразилия зарегистрировала 6,7 миллиона граждан, которые побороли болезнь.
Россия сообщает о 2,6 миллиона человек, которые вылечились.
Жертвами заболевания стали 1 миллион 842 тысячи человек.
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Напомним:
- По состоянию на 1 января в мире за сутки диагностировали более 500 000 новых заражений COVID-19. Умерло за последние сутки 9470 ковид-больных.