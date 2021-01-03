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Коронавирус побороли уже 60 млн больных

Воскресенье, 3 января 2021, 04:33

По состоянию на 2 января от коронавирусной инфекции вылечились 60 миллионов больных, на данный момент лечится – более 23 миллионов человек.

Источник: данные сайта Worldometers

Детали: Только за минувшие сутки выздоровели минимум 442 тысячи больных.

В общем, больше всего выздоровлений, как и заражений, фиксируют в США – 12,3 миллиона. В Индии вылечились почти 10 миллионов человек. Бразилия зарегистрировала 6,7 миллиона граждан, которые побороли болезнь.

Россия сообщает о 2,6 миллиона человек, которые вылечились.

 

Жертвами заболевания стали 1 миллион 842 тысячи человек.

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Напомним: 

Украинская правда
Темы: коронавирус


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