Террористы взорвали французский БТР в Мали, погибли солдаты

Двое французских солдат погибли и еще один получил ранение в результате взрыва самодельного устройства, которое попало в их БТР.

Источник: Reuters

Детали: Отмечается, что военные выполняли миссию по разведке и сбора данных, когда произошел взрыв.

В администрации французского президента заявили, что жизни раненого ничего не угрожает.

Террористическая группировка Аль-Каиды уже взяло на себя ответственность за нападение на военных. Меньше трех недель назад во время аналогичного случая были убиты трое французских солдат.

Контингент Франции проводит военные операции на территории Мали против боевиков-исламистов.