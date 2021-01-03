Оккупанты вели огонь из гранатометов и пулемета – ООС

2 января российские наемники трижды нарушили режим прекращения огня.

Источник: сообщение штаба ООС

Дословно: "В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", российско-оккупационные войска открывали огонь у Песок. Здесь противник применил против украинских защитников гранатометы различных систем и крупнокалиберный пулемет".

Детали: Кроме того, у Павлополя враг использовал стрелковое оружие, а вблизи Лебединского бил из крупнокалиберного пулемета.

Обо всех фактах нарушений режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителей ОБСЕ. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" наблюдалась тишина.

Среди наших военных боевых потерь и ранений нет.

С начала текущих суток нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.