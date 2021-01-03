Главные новости субботы и ночи: российская вакцина, санкции против "Северного потока"

Медведчук говорит, что российскую вакцину от коронавируса хотят регистрировать в Украине, норвежская компания отказалась сертифицировать "Северный поток-2", – новости, которые были актуальны 2 января.

О вакцине

Кум Путина, председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", нардеп Виктор Медведчук утверждает, что харьковская компания "Биолек" обратилась в Минздрав Украины и Государственный экспертный центр Минздрава с заявлением о государственной регистрации российской вакцины от коронавируса "Спутник V" для вакцинации ею украинских граждан.

Ранее на запрос УП в Минздраве сообщили, что к ним поступало заявлений о регистрации любой вакцины от COVID-19.

Россия хочет на украинцах испытывать возможности своего препарата "Спутник-V", а именно - эффект комбинации с экспериментальной вакциной разработки британско-шведской компании AstraZeneca.

О "Северном потоке-2"

Норвежская компания DNV GL, которая должна была сертифицировать газопровод "Северный поток-2" по окончании его строительства, отказалась предоставлять эту услугу после новых санкций США.

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