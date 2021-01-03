Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Главные новости субботы и ночи: российская вакцина, санкции против "Северного потока"

Воскресенье, 3 января 2021, 07:00
Главные новости субботы и ночи: российская вакцина, санкции против Северного потока

Медведчук говорит, что российскую вакцину от коронавируса хотят регистрировать в Украине, норвежская компания отказалась сертифицировать "Северный поток-2", – новости, которые были актуальны 2 января.

О вакцине

Кум Путина, председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", нардеп Виктор Медведчук утверждает, что харьковская компания "Биолек" обратилась в Минздрав Украины и Государственный экспертный центр Минздрава с заявлением о государственной регистрации российской вакцины от коронавируса "Спутник V" для вакцинации ею украинских граждан.

Ранее на запрос УП в Минздраве сообщили, что к ним поступало заявлений о регистрации любой вакцины от COVID-19.

Россия хочет на украинцах испытывать возможности своего препарата "Спутник-V", а именно - эффект комбинации с экспериментальной вакциной разработки британско-шведской компании AstraZeneca.

О "Северном потоке-2"

Норвежская компания DNV GL, которая должна была сертифицировать газопровод "Северный поток-2" по окончании его строительства, отказалась предоставлять эту услугу после новых санкций США.

О Толоке Украинской правды

УП дарит футболку с обновленным Дон Кихотом каждому подписчику Толоки УП, который поддержит издание от 1000 грн в год. Акция длится до 7 января.

Присоединяйтесь к Толоке УП и получите эксклюзивные промокоды от бизнес-партнеров Украинской правды.

 

О других важных новостях 

За первый день нового года, 1 января, в Украине зафиксировано 5038 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, при этом 51 больной умер и 2606 человек выздоровели.

Армения сообщила про гибель более 3,3 тысяч военнослужащих во время последнего обострения карабахского конфликта.

Президент Владимир Зеленский по случаю Нового года и Рождества обратился с короткими видеообращениями отдельно к жителям АРК Крым и каждой области.

В Ровенской области на железнодорожной станции города Радивилов во время движения загорелся поезд Николаев-Ивано-Франковск-Рахов.

В первый день нового года патрульные в Украине составили 267 админпротоколов на водителей за управление с признаками опьянения.

В декабре волонтер и оперная певица Александра Тарасова после заражения Covid-19 была госпитализирована из-за осложнений, 2 января стало известно, что ее сердце остановилось.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

инфографикаУкраинцы выбрали бы Чорновола, а не Кравчука, если бы сейчас оказались в 1991-м − КМИС

дополнено Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину

Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа

Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы

Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 

видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения

Все новости...
Последние новости
10:46
Премьер Сербии говорит, что спецслужбы России предупредили Белград о протестах
10:40
В Колорадо произошла стрельба в торговом центре: 1 погибший и 2 раненых
10:39
Ультраправый победитель выборов в Нидерландах хочет, чтобы в Турции избрали нового лидера
10:35
По всей Украине объявлена воздушная тревога из-за МиГ-31К
10:32
В Италии осужденный сбежал из-под домашнего ареста в тюрьму, потому что не хотел сам праздновать Рождество
10:17
Кабмин назначил в Госрезерв исполняющую обязанности председателя
10:13
инфографикаУкраинцы выбрали бы Чорновола, а не Кравчука, если бы сейчас оказались в 1991-м − КМИС
10:10
Вучич не считает столкновения в Белграде революцией и видит покушение на независимость Сербии
10:04
Дома у студента, устроившего массовую стрельбу в Праге, нашли взрывчатку
09:55
Игнат на фейки россиян о сбитых самолетах F-16: Уже даже мемы ходят
Все новости...
Реклама: