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Однополые браки: в Германии уже поженились десятки тысяч пар

Воскресенье, 3 января 2021, 08:14

После введения в октябре 2017 года равноправия по вступлению в брак, независимо от пола, и к концу 2019 года в Германии зарегистрировали более 73 тысяч однополых пар.

Источник: DW

Детали: Однополые браки в Германии разрешены с 1 октября 2017 года. С того времени и до конца 2019 года в стране зарегистрировали около 47 тысяч таких браков, а также 26,3 тысяч пар перерегистрировали как официальный брак разрешенные ранее партнерства.

Такие цифры приводятся в ответе федерального правительства Германии на запрос одной из депутатских групп в Бундестаге.

Сообщается, что в целом в течение этого периода в Германии было заключено 958 тысяч браков. Таким образом, доля однополых среди них составила менее 8 процентов. При этом статистических данных за 2020 год предоставлено не было.

Напомним: 12 ноября Еврокомиссия обнародовала стратегию усиления правовой и социальной защиты представителей ЛГБТ-сообщества. Речь идет о разработке законодательства, по которому все государства-члены ЕС признавали бы однополые браки, заключенные на территории Евросоюза. Также предлагается криминализировать деяния, связанные с гомофобной ненавистью и разжиганием вражды.

Темы: ЛГБТГермания


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