Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Китайский зонд приближается к Марсу, посадка запланирована на весну

Воскресенье, 3 января 2021, 09:12

Китайский зонд для изучения Марса "Тяньвэнь-1" преодолел за 163 дня полета около 400 млн км и достигнет орбиты Марса ты в феврале.

Источник: Xinhua

Детали: По состоянию на утро 3 января зонд "Тяньвэнь-1" пребывает в полете 163 дня. Национальное космическое управление Китая (CNSA) отмечает, что согласно плану полета, через месяц аппарат приблизится к Марсу и начнет уменьшать скорость, после чего зайдет на орбиту Красной планеты и начнется подготовка к посадке.

С момента запуска 23 июля 2020 года марсианский зонд сделал снимок, на котором видны Земля и Луна, а также несколько селфи. Он выполнил три коррекции орбиты, маневр в дальнем космосе и самопроверку.

Tianwen-1 имеет вес около пяти тонн состоит из орбитального аппарата, посадочного модуля и марсохода. Он предназначен для выполнения полета по орбите, приземления и передвижения по планете.

 

После выхода на орбиту Марса он проведет на ней от 2 до 3 месяцев, исследуя потенциальные места посадки, используя камеру высокого разрешения для подготовки к посадке в мае.

Самой сложной частью миссии будет мягкая посадка.

После приземления марсоход должен будет провести научные исследования на протяжении не менее 90 марсианских дней (около трех земных месяцев), а орбитальный аппарат - с расчетным сроком службы один марсианский год (около 687 дней на Земле) будет обеспечивать связь с марсоходом.

Темы: космосКитай


powered by lun.ua
Главное сегодня

Количество выявленных заражений коронавирусом упало до 4,5 тысяч

Главные новости субботы и ночи: российская вакцина, санкции против "Северного потока"

РФ объявила о готовности испытать на украинцах препарат "Спутник-V"

В Финляндии зафиксировали первую побочную реакцию на вакцину от коронавируса

Возле леса нашли тело прокурора ОГП, экс-помошника Матиоса

Санкции в действии: в ЕС отказались сертифицировать "Северный поток-2"

Все новости...
космос
SpaceX получили контракт от Минобороны США на $150 миллионов
Конкурент Маска просит регулятор проверить космический интернет SpaceX Starlink на экологичность
SpaceX начинает предстартовые испытания 9-го прототипа Starship – корабля для полетов на Марс
Последние новости
09:53
картыПогода на ближайшие дни: ветер с юга и до +8 градусов
09:12
фотоКитайский зонд приближается к Марсу, посадка запланирована на весну
08:26
Количество выявленных заражений коронавирусом упало до 4,5 тысяч
08:14
Однополые браки: в Германии уже поженились десятки тысяч пар
08:00
Главные новости субботы и ночи: российская вакцина, санкции против "Северного потока"
07:38
Оккупанты вели огонь из гранатометов и пулемета – ООС
06:35
Террористы взорвали французский БТР в Мали, погибли солдаты
05:24
Пандемия: в первый день 2021-го заболели почти 550 тысяч человек
04:33
Коронавирус побороли уже 60 млн больных
03:41
В Минсоцполитики рассказали, сколько граждан в ОРДЛО получают пенсии
Все новости...