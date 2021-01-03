Китайский зонд приближается к Марсу, посадка запланирована на весну

Китайский зонд для изучения Марса "Тяньвэнь-1" преодолел за 163 дня полета около 400 млн км и достигнет орбиты Марса ты в феврале.

Источник: Xinhua

Детали: По состоянию на утро 3 января зонд "Тяньвэнь-1" пребывает в полете 163 дня. Национальное космическое управление Китая (CNSA) отмечает, что согласно плану полета, через месяц аппарат приблизится к Марсу и начнет уменьшать скорость, после чего зайдет на орбиту Красной планеты и начнется подготовка к посадке.

С момента запуска 23 июля 2020 года марсианский зонд сделал снимок, на котором видны Земля и Луна, а также несколько селфи. Он выполнил три коррекции орбиты, маневр в дальнем космосе и самопроверку.

Tianwen-1 имеет вес около пяти тонн состоит из орбитального аппарата, посадочного модуля и марсохода. Он предназначен для выполнения полета по орбите, приземления и передвижения по планете.

После выхода на орбиту Марса он проведет на ней от 2 до 3 месяцев, исследуя потенциальные места посадки, используя камеру высокого разрешения для подготовки к посадке в мае.

Самой сложной частью миссии будет мягкая посадка.

После приземления марсоход должен будет провести научные исследования на протяжении не менее 90 марсианских дней (около трех земных месяцев), а орбитальный аппарат - с расчетным сроком службы один марсианский год (около 687 дней на Земле) будет обеспечивать связь с марсоходом.