Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Китайский зонд приближается к Марсу, посадка запланирована на весну

Воскресенье, 3 января 2021, 08:12
Китайский зонд приближается к Марсу, посадка запланирована на весну

Китайский зонд для изучения Марса "Тяньвэнь-1" преодолел за 163 дня полета около 400 млн км и достигнет орбиты Марса ты в феврале.

Источник: Xinhua

Детали: По состоянию на утро 3 января зонд "Тяньвэнь-1" пребывает в полете 163 дня. Национальное космическое управление Китая (CNSA) отмечает, что согласно плану полета, через месяц аппарат приблизится к Марсу и начнет уменьшать скорость, после чего зайдет на орбиту Красной планеты и начнется подготовка к посадке.

С момента запуска 23 июля 2020 года марсианский зонд сделал снимок, на котором видны Земля и Луна, а также несколько селфи. Он выполнил три коррекции орбиты, маневр в дальнем космосе и самопроверку.

Tianwen-1 имеет вес около пяти тонн состоит из орбитального аппарата, посадочного модуля и марсохода. Он предназначен для выполнения полета по орбите, приземления и передвижения по планете.

 

После выхода на орбиту Марса он проведет на ней от 2 до 3 месяцев, исследуя потенциальные места посадки, используя камеру высокого разрешения для подготовки к посадке в мае.

Самой сложной частью миссии будет мягкая посадка.

После приземления марсоход должен будет провести научные исследования на протяжении не менее 90 марсианских дней (около трех земных месяцев), а орбитальный аппарат - с расчетным сроком службы один марсианский год (около 687 дней на Земле) будет обеспечивать связь с марсоходом.

"Украинская правда" в Threads

Темы: космосКитай
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

инфографикаУкраинцы выбрали бы Чорновола, а не Кравчука, если бы сейчас оказались в 1991-м − КМИС

дополнено Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину

Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа

Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы

Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 

видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения

Все новости...
космос
Королевская обсерватория показала 19 лучших снимков космоса в 2023 году
Космическая компания Безоса ищет стартовую площадку за пределами США
Телескоп Хаббл сфотографировал "галактического соседа" Млечного Пути
Последние новости
10:46
Премьер Сербии говорит, что спецслужбы России предупредили Белград о протестах
10:40
В Колорадо произошла стрельба в торговом центре: 1 погибший и 2 раненых
10:39
Ультраправый победитель выборов в Нидерландах хочет, чтобы в Турции избрали нового лидера
10:35
По всей Украине объявлена воздушная тревога из-за МиГ-31К
10:32
В Италии осужденный сбежал из-под домашнего ареста в тюрьму, потому что не хотел сам праздновать Рождество
10:17
Кабмин назначил в Госрезерв исполняющую обязанности председателя
10:13
инфографикаУкраинцы выбрали бы Чорновола, а не Кравчука, если бы сейчас оказались в 1991-м − КМИС
10:10
Вучич не считает столкновения в Белграде революцией и видит покушение на независимость Сербии
10:04
Дома у студента, устроившего массовую стрельбу в Праге, нашли взрывчатку
09:55
Игнат на фейки россиян о сбитых самолетах F-16: Уже даже мемы ходят
Все новости...
Реклама: