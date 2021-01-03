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Погода на ближайшие дни: ветер с юга и до +8 градусов

Воскресенье, 3 января 2021, 09:53

В ближайшие дни в Украине ожидается температура выше нуля, без существенных осадков, местами порывистый юго-восточный ветер.

Источник: Укргидрометцентр

Детали: В понедельник, 4 января, в Украине будет сухо, а 5 января в западных областях возможен дождь, в горах - с мокрым снегом. На остальной территории без существенных осадков.

Ветер преимущественно юго-восточный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с.

Температура около 2° тепла, ночью до 2° мороза, ночью в восточных и Сумской областях 1-4° мороза, в западных областях и на крайнем юге страны до +5°, днем ​​в западных и большинстве южных областей 2-7°, на юге Одесской области и местами в Крыму до 8° тепла.

 

В Киеве и столичном регионе 4-5 января без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура днем около 2° тепла, ночью - от нуля до 2° мороза.

 

Украинская правда
Темы: погода


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