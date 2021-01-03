Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В столице за день от Covid умерли два десятка человек

Воскресенье, 3 января 2021, 11:35
В столице за день от Covid умерли два десятка человек

В субботу, 2 января, в Киеве коронавирус диагностировали у 370 человек, при этом 21 зараженный умер.

Источник: столичный мэр Виталий Кличко в Телеграм

Детали: По данным мэра Киева, с начала пандемии коронавирус унес жизни 1963 киевлян, а подтвержденных случаев заболевания COVID-19 в столице уже 113019.

В субботу заболевания обнаружили у:

- 216 женщин в возрасте от 19 до 82 лет,

- 143 мужчин в возрасте от 18 до 93 лет,

- 5 девочек от 6 месяцев до 14 лет и 6 мальчиков от 1 до 12 лет.

Заболели, в частности, 50 медиков.

В больницы столицы госпитализировали 46 пациентов. Другие зараженные - на самоизоляции. При этом выздоровел за минувшие сутки 181 человек. Всего коронавирус преодолели 40234 жителя Киева.

Прямая речь: "Больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки обнаружили в Дарницком районе - 110, в Днепровском - 52. И в Деснянском районе - 46 случаев".

 

Напомним:

В течение 2 января в Украине зафиксировали еще 4576 случаев COVID, 123 человека умерли, госпитализированы - более 1,3 тыс. зараженных.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Николаевской (454), Львовской (433), Одесской (426), Днепропетровской (404) областях и Киеве (370).

Украинская правда
Темы: коронавирусКиевэпидемия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

инфографикаУкраинцы выбрали бы Чорновола, а не Кравчука, если бы сейчас оказались в 1991-м − КМИС

дополнено Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину

Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа

Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы

Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 

видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения

Все новости...
коронавирус
ЕС и Pfizer пересмотрели многолетний контракт на поставку вакцины, от которой отказываются страны
Экономика Китая побила прогнозы роста после снятия пандемических ограничений
Байден отменил в США режим чрезвычайной ситуации, введенный из-за коронавируса
Последние новости
10:46
Премьер Сербии говорит, что спецслужбы России предупредили Белград о протестах
10:40
В Колорадо произошла стрельба в торговом центре: 1 погибший и 2 раненых
10:39
Ультраправый победитель выборов в Нидерландах хочет, чтобы в Турции избрали нового лидера
10:35
По всей Украине объявлена воздушная тревога из-за МиГ-31К
10:32
В Италии осужденный сбежал из-под домашнего ареста в тюрьму, потому что не хотел сам праздновать Рождество
10:17
Кабмин назначил в Госрезерв исполняющую обязанности председателя
10:13
инфографикаУкраинцы выбрали бы Чорновола, а не Кравчука, если бы сейчас оказались в 1991-м − КМИС
10:10
Вучич не считает столкновения в Белграде революцией и видит покушение на независимость Сербии
10:04
Дома у студента, устроившего массовую стрельбу в Праге, нашли взрывчатку
09:55
Игнат на фейки россиян о сбитых самолетах F-16: Уже даже мемы ходят
Все новости...
Реклама: