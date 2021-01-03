Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

В столице за день от Covid умерли два десятка человек

Воскресенье, 3 января 2021, 12:35

В субботу, 2 января, в Киеве коронавирус диагностировали у 370 человек, при этом 21 зараженный умер.

Источник: столичный мэр Виталий Кличко в Телеграм

Детали: По данным мэра Киева, с начала пандемии коронавирус унес жизни 1963 киевлян, а подтвержденных случаев заболевания COVID-19 в столице уже 113019.

В субботу заболевания обнаружили у:

- 216 женщин в возрасте от 19 до 82 лет,

- 143 мужчин в возрасте от 18 до 93 лет,

- 5 девочек от 6 месяцев до 14 лет и 6 мальчиков от 1 до 12 лет.

Заболели, в частности, 50 медиков.

В больницы столицы госпитализировали 46 пациентов. Другие зараженные - на самоизоляции. При этом выздоровел за минувшие сутки 181 человек. Всего коронавирус преодолели 40234 жителя Киева.

Прямая речь: "Больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки обнаружили в Дарницком районе - 110, в Днепровском - 52. И в Деснянском районе - 46 случаев".

 

Напомним:

В течение 2 января в Украине зафиксировали еще 4576 случаев COVID, 123 человека умерли, госпитализированы - более 1,3 тыс. зараженных.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Николаевской (454), Львовской (433), Одесской (426), Днепропетровской (404) областях и Киеве (370).

Украинская правда
Темы: коронавирусКиевэпидемия


powered by lun.ua
Главное сегодня

Врач оказалась в реанимации после введения вакцины против Covid

Количество выявленных заражений коронавирусом упало до 4,5 тысяч

Главные новости субботы и ночи: российская вакцина, санкции против "Северного потока"

РФ объявила о готовности испытать на украинцах препарат "Спутник-V"

В Финляндии зафиксировали первую побочную реакцию на вакцину от коронавируса

Возле леса нашли тело прокурора ОГП, экс-помошника Матиоса

Все новости...
коронавирус
Врач оказалась в реанимации после введения вакцины против Covid
Порошенко предостерег власти от использования российского препарата "Спутник-V"
В Великобритании разрешат смешивать вакцины против COVID
Последние новости
13:03
Украина отменила пошлину на ввоз вин из ЕС
12:35
инфографикаВ столице за день от Covid умерли два десятка человек
12:12
ЕС осудил "абсолютно неприемлемые" условия пребывания мигрантов в Боснии
11:49
Врач оказалась в реанимации после введения вакцины против Covid
11:27
фотоВ Норвегии продолжается поисковая операция на месте большого оползня: найдены 5 погибших
11:06
Порошенко предостерег власти от использования российского препарата "Спутник-V"
10:43
В Великобритании разрешат смешивать вакцины против COVID
10:35
фотоВо Франции ввели регистрацию велотранспорта с выдачей номера
09:53
картыПогода на ближайшие дни: ветер с юга и до +8 градусов
09:12
фотоКитайский зонд приближается к Марсу, посадка запланирована на весну
Все новости...