В столице за день от Covid умерли два десятка человек

В субботу, 2 января, в Киеве коронавирус диагностировали у 370 человек, при этом 21 зараженный умер.

Источник: столичный мэр Виталий Кличко в Телеграм

Детали: По данным мэра Киева, с начала пандемии коронавирус унес жизни 1963 киевлян, а подтвержденных случаев заболевания COVID-19 в столице уже 113019.

В субботу заболевания обнаружили у:

- 216 женщин в возрасте от 19 до 82 лет,

- 143 мужчин в возрасте от 18 до 93 лет,

- 5 девочек от 6 месяцев до 14 лет и 6 мальчиков от 1 до 12 лет.

Заболели, в частности, 50 медиков.

В больницы столицы госпитализировали 46 пациентов. Другие зараженные - на самоизоляции. При этом выздоровел за минувшие сутки 181 человек. Всего коронавирус преодолели 40234 жителя Киева.

Прямая речь: "Больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки обнаружили в Дарницком районе - 110, в Днепровском - 52. И в Деснянском районе - 46 случаев".

Напомним:

В течение 2 января в Украине зафиксировали еще 4576 случаев COVID, 123 человека умерли, госпитализированы - более 1,3 тыс. зараженных.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Николаевской (454), Львовской (433), Одесской (426), Днепропетровской (404) областях и Киеве (370).